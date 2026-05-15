Yuvadan uçuyor mu? Fenerbahçe'de Fred'e resmi teklif

TRT Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcu için Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Brezilya'dan resmi temaslar başladı. Özellikle Körfez ekiplerinin deneyimli oyuncunun transferi konusunda istekli olduğu belirtildi.

Yeni sezon planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de kadro yapılanmasına ilişkin kritik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Fred'e yurt dışından sürpriz teklifler geldi.

Fred, Tedesco yönetiminde fazla forma şansı bulamadı.

KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan Fred'in takımda kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmedi. Kulüpte yaşanacak yönetim değişiminin ardından göreve gelecek teknik heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda son kararın verileceği ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda hem oyun temposu hem de liderliğiyle teknik ekibin en fazla güvendiği isimlerden biri oldu. Orta sahadaki mücadele gücü ve top dağıtımındaki rolüyle takımın oyun yapısında önemli yer tutan Fred'in ayrılığı halinde Fenerbahçe'nin bu bölge için yeni bir transfer planı hazırlaması bekleniyor.