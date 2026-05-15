Fenerbahçe'de seçim hareketliliği: Hakan Safi'nin listesine dünya yıldızı Ruben Amorim de girdi!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör listesine Ruben Amorim'in de eklendiği iddia edildi.

Amorim, Sporting CP ile 2020/21 ve 2023/24 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonluğu kazandı.

Portekizli teknik adam, Sporting CP ile 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Amorim, 2019/20 sezonunda SC Braga ile Portekiz Kupası'nı kazanmıştı.

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi kadar yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği de büyük merak konusu oldu. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör listesinde yer alan isimler futbol dünyasında ses getirirken, listeye yeni bir yıldız teknik adamın daha eklendiği öğrenildi.

Ruben Amorim. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.) Daha önce Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca isimlerinin gündemde olduğu konuşulurken, son olarak Ruben Amorim isminin de listeye dahil edildiği öne sürüldü.