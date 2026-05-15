Fenerbahçe'de seçim hareketliliği: Hakan Safi'nin listesine dünya yıldızı Ruben Amorim de girdi!
Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’nın ardından Hakan Safi’nin, listesine yeni bir teknik adam aldığı öğrenildi. Ruben Amorim’in adının Fenerbahçe ile anıldığı gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi kadar yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği de büyük merak konusu oldu. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör listesinde yer alan isimler futbol dünyasında ses getirirken, listeye yeni bir yıldız teknik adamın daha eklendiği öğrenildi.
Daha önce Filipe Luis, Xabi Alonso ve Enzo Maresca isimlerinin gündemde olduğu konuşulurken, son olarak Ruben Amorim isminin de listeye dahil edildiği öne sürüldü.
Kariyerinde özellikle Sporting CP ile önemli başarılara imza atan Amorim, 2020/21 ve 2023/24 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. Başarılı teknik adam ayrıca 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Portekiz Lig Kupası'nı kazanırken, 2021/22'de de Süper Kupa sevinci yaşadı. Modern futbol anlayışı ve 3-4- 2-1 sistemiyle dikkat çeken Amorim'in, 2019/20 sezonunda SC Braga ile Portekiz Kupası zaferi bulunuyor. Portekizli teknik adam son olarak dünya devlerinden Manchester United'da görev yaptı.
