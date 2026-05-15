Aziz Yıldırım Benfica'nın yıldızı Vangelis Pavlidis için harekete geçti
Aziz Yıldırım’ın son olarak Benfica’nın yıldızı Vangelis Pavlidis’i yokladığı öğrenildi. Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku’nun ardından Yunan golcünün menajeriyle temasa geçilirken, Portekiz basını Benfica’nın yaz transferinde ayrılığa sıcak baktığını yazdı.
Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle ilgilendiği konuşulan Aziz Yıldırım'ın, gündemine yıldız bir golcünün daha eklendiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Yıldırım ve ekibi, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için harekete geçti.
Efsane başkanın kurmaylarının, yıldız futbolcunun menajeriyle ilk temasları kurduğu aktarıldı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica'nın, yaz transfer döneminde Pavlidis'in ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi.
İNANILMAZ BİTİRİCİLİĞİ VAR
Özellikle Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor. 27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Yunan yıldız, geçen yıl Portekiz temsilcisinde çıktığı 52 resmi maçta 30 gol atarken 6 da asist yaptı. Hücum hattındaki bitiriciliği ve fizik gücüyle ön plana çıkan Pavlidis'in güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.
Öte yandan yıldız oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor.