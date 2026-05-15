Aziz Yıldırım Benfica'nın yıldızı Vangelis Pavlidis için harekete geçti

Futbolcunun Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Pavlidis'in güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Aziz Yıldırım ve ekibi Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis'i transfer gündemine aldı ve futbolcunun menajeriyle ilk temaslar kuruldu.

Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle ilgilendiği konuşulan Aziz Yıldırım'ın, gündemine yıldız bir golcünün daha eklendiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Yıldırım ve ekibi, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için harekete geçti.

Özellikle Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor. 27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Vangelis Pavlidis.

Yunan yıldız, geçen yıl Portekiz temsilcisinde çıktığı 52 resmi maçta 30 gol atarken 6 da asist yaptı. Hücum hattındaki bitiriciliği ve fizik gücüyle ön plana çıkan Pavlidis'in güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan yıldız oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Fenerbahçe