Fenerbahçe'de son günlerde seçim tarihinin değişebileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken, kulüp yönetiminden beklenen açıklama geldi.
Başkan Sadettin Saran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Seçim tarihi pazartesi günü netlik kazanacak" açıklamasının ardından süreç resmileşti.
TARİH DEĞİŞMEDİ
Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti.
Böylece daha önce belirlenen takvim korunmuş oldu.
BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLIYOR
Fenerbahçe'de yapılacak seçimde başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak. Seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte iki adayın da yönetim kurulu listeleri ve projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Sarı-lacivertli camiada seçim atmosferi hız kazanırken, önümüzdeki günlerde adayların teknik direktör, transfer ve kulüp yapılanmasına dair planlarını açıklaması bekleniyor.