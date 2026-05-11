Fenerbahçe'de seçim tarihi değişmedi! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için 6-7 Haziran'da yarışacak

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte seçim, daha önce açıklanan tarihte gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’de yapılacak seçimde başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.

  • Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti.
  • Başkan Sadettin Saran, seçim tarihinin pazartesi günü netlik kazanacağını açıklamıştı.
  • Başkanlık için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışacak.
  • Adayların yönetim kurulu listeleri ve projeleri üzerinde çalıştığı öğrenildi.
  • Seçim atmosferi hız kazanırken, adayların planlarını açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de son günlerde seçim tarihinin değişebileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken, kulüp yönetiminden beklenen açıklama geldi.

Başkan Sadettin Saran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Seçim tarihi pazartesi günü netlik kazanacak" açıklamasının ardından süreç resmileşti.

TARİH DEĞİŞMEDİ

Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı kesinleşti.

Böylece daha önce belirlenen takvim korunmuş oldu.

BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLIYOR

Fenerbahçe'de yapılacak seçimde başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak. Seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte iki adayın da yönetim kurulu listeleri ve projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertli camiada seçim atmosferi hız kazanırken, önümüzdeki günlerde adayların teknik direktör, transfer ve kulüp yapılanmasına dair planlarını açıklaması bekleniyor.

