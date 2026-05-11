Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu: Edson Alvarez! Alt lige gidebilir

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez’in sarı-lacivertli kariyerinin sona yaklaşdığı belirtiliyor. Teknik heyetin aldığı karar sonrası deneyimli orta saha için ayrılık ihtimali güç kazandı. Alvarez’in yeniden küme düşen bir takıma dönme ihtimali gündeme gelecek. Bu durumun oyuncunun kariyer planlamasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

  • Edson Alvarez, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra takımda kalma ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi.
  • Alvarez'in bonservisi West Ham United'da bulunuyor ve İngiliz kulübü düşme hattında mücadele ediyor.
  • Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Alvarez'in küme düşen bir takıma dönme ihtimali gündeme gelebilir.
  • Alvarez'in Meksika Milli Takımı'na seçilmesi, Avrupa kariyerine yeni fırsatlar sunabilir.
  • Eski kulübü Club America'ya dönüş ihtimali konuşulurken Alvarez'in önceliği Avrupa'da kalmak olarak ifade ediliyor.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Teknik sorumlu Zeki Murat Göle'nin yaptığı açıklama, Meksikalı futbolcunun takımda kalma ihtimalinin oldukça zayıfladığını ortaya koydu.

Göle, "Edson ile ilgili gerekli açıklamayı yaptık. Teknik heyet olarak kararımızı aldık ve bunu oyuncuya ilettik" ifadelerini kullandı.

Edson Alvarez, West Ham United'dan kiralık olarak geldi.
WEST HAM CEPHESİNDE DE BELİRSİZLİK

28 yaşındaki futbolcunun bonservisi Premier Lig ekibi West Ham United'da bulunuyor. Ancak İngiliz kulübünün de zorlu bir süreçten geçtiği belirtiliyor. Premier Lig'de düşme hattında yer alan Londra temsilcisi, bitime 2 hafta kala 36 puanla 18. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik Tottenham'ın 37 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Edson Alvarez'in yeniden küme düşen bir takıma dönme ihtimali gündeme gelecek. Bu durumun oyuncunun kariyer planlamasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Edson Alvarez sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemedi.
DÜNYA KUPASI HEDEFİ ÖN PLANDA

Meksikalı futbolcu için önümüzdeki süreçte milli takım performansı büyük önem taşıyor. Teknik direktör Javier Aguirre yönetimindeki Meksika Milli Takımı'na yeniden seçilmek isteyen Alvarez'in, Dünya Kupası kadrosunda yer alması halinde Avrupa'daki kariyerine dair yeni fırsatlar yakalayabileceği değerlendiriliyor.

Edson Alvarez Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkabildi.
AVRUPA ÖNCELİĞİ SÜRÜYOR

Edson Alvarez için eski kulübü Club America'ya dönüş ihtimali de konuşuluyor. Buna rağmen deneyimli orta sahanın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu belirtiliyor. Ancak son dönemde yaşanan performans düşüşü ve kulüp süreçleri nedeniyle oyuncunun seçeneklerinin giderek azaldığı ifade ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 12 maçta görev alan Alvarez'in geleceğine ilişkin nihai kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

