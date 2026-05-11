Edson Alvarez Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkabildi.

AVRUPA ÖNCELİĞİ SÜRÜYOR

Edson Alvarez için eski kulübü Club America'ya dönüş ihtimali de konuşuluyor. Buna rağmen deneyimli orta sahanın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu belirtiliyor. Ancak son dönemde yaşanan performans düşüşü ve kulüp süreçleri nedeniyle oyuncunun seçeneklerinin giderek azaldığı ifade ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 12 maçta görev alan Alvarez'in geleceğine ilişkin nihai kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.