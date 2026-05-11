Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan Edson Alvarez'in geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Teknik sorumlu Zeki Murat Göle'nin yaptığı açıklama, Meksikalı futbolcunun takımda kalma ihtimalinin oldukça zayıfladığını ortaya koydu.
Göle, "Edson ile ilgili gerekli açıklamayı yaptık. Teknik heyet olarak kararımızı aldık ve bunu oyuncuya ilettik" ifadelerini kullandı.
WEST HAM CEPHESİNDE DE BELİRSİZLİK
28 yaşındaki futbolcunun bonservisi Premier Lig ekibi West Ham United'da bulunuyor. Ancak İngiliz kulübünün de zorlu bir süreçten geçtiği belirtiliyor. Premier Lig'de düşme hattında yer alan Londra temsilcisi, bitime 2 hafta kala 36 puanla 18. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik Tottenham'ın 37 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Edson Alvarez'in yeniden küme düşen bir takıma dönme ihtimali gündeme gelecek. Bu durumun oyuncunun kariyer planlamasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
DÜNYA KUPASI HEDEFİ ÖN PLANDA
Meksikalı futbolcu için önümüzdeki süreçte milli takım performansı büyük önem taşıyor. Teknik direktör Javier Aguirre yönetimindeki Meksika Milli Takımı'na yeniden seçilmek isteyen Alvarez'in, Dünya Kupası kadrosunda yer alması halinde Avrupa'daki kariyerine dair yeni fırsatlar yakalayabileceği değerlendiriliyor.
AVRUPA ÖNCELİĞİ SÜRÜYOR
Edson Alvarez için eski kulübü Club America'ya dönüş ihtimali de konuşuluyor. Buna rağmen deneyimli orta sahanın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu belirtiliyor. Ancak son dönemde yaşanan performans düşüşü ve kulüp süreçleri nedeniyle oyuncunun seçeneklerinin giderek azaldığı ifade ediliyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 12 maçta görev alan Alvarez'in geleceğine ilişkin nihai kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.