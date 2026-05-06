Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko | CANLI
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinin üçüncü maçında Zalgiris Kaunas’a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler kazanması halinde seriyi 3-0 yapacak ve 8. kez Final Four bileti alacak. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Fenerbahçe Beko, bu akşam kazanırsa seriyi dördüncü maça taşımadan Final Four'a yükselecek.
- Serinin uzaması durumunda dördüncü maç 8 Mayıs'ta Litvanya'da, beşinci maç 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.
- Fenerbahçe, EuroLeague tarihinde 8. kez Final Four'da yer almak için mücadele ediyor.
İstanbul'da oynanan ilk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmayı 89-78, ikinci mücadeleyi ise 86-74 kazandı. Bu akşam alınacak galibiyet, temsilcimizi seriyi dördüncü maça taşımadan Final Four'a götürecek.
1. ÇEYREK | ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO: 12-25
2. ÇEYREK | ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO: 27-40
ATİNA BİLETİ İÇİN TEK GALİBİYET
Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a yükseleceği seride Fenerbahçe Beko büyük avantajı elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler kazanırsa EuroLeague tarihinde 8. kez Final Four'da sahne alacak. 2026 EuroLeague Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek.
4. VE 5. MAÇ SENARYOSU
Serinin uzaması halinde dördüncü maç 8 Mayıs'ta yine Litvanya'da oynanacak. Gerekmesi durumunda beşinci ve son karşılaşma 12 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.
37. RANDEVU
Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas, EuroLeague'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 36 maçta sarı-lacivertliler 23 galibiyet aldı. Litvanya temsilcisi ise 13 kez kazandı.
Normal sezonda iki maçı da Zalgiris kazanırken play-off serisinin ilk iki mücadelesinde üstünlük Fenerbahçe Beko'da oldu. Sarı-lacivertliler, bu kez Kaunas'ta kazanarak hem seriyi kapatmak hem de sezonun en kritik hedeflerinden birine ulaşmak istiyor.
FİNAL FOUR GELENEĞİ
Fenerbahçe Beko, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez Final Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler daha sonra 2024 Berlin ve 2025 Abu Dabi organizasyonlarında da yer aldı.
Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da ilk EuroLeague şampiyonluğunu yaşadı. Geçtiğimiz sezon da ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, ülkemize kupayla geldi.