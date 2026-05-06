Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı eleyerek 8. kez Final Four vizesi almak amacında

37. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas, EuroLeague'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 36 maçta sarı-lacivertliler 23 galibiyet aldı. Litvanya temsilcisi ise 13 kez kazandı.

Normal sezonda iki maçı da Zalgiris kazanırken play-off serisinin ilk iki mücadelesinde üstünlük Fenerbahçe Beko'da oldu. Sarı-lacivertliler, bu kez Kaunas'ta kazanarak hem seriyi kapatmak hem de sezonun en kritik hedeflerinden birine ulaşmak istiyor.