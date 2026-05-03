Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, forvet hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy transferi için harekete geçti.
GOLCÜ OPERASYONU BAŞLADI
Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'yi listesine aldı. Yönetim, 30 yaşındaki santrforla temas kurdu.
OYUNCUDAN YEŞİL IŞIK
Transfer sürecinde en dikkat çeken detaylardan biri de oyuncunun yaklaşımı oldu. Haberlere göre Gineli golcü, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.
Bu durum, Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendiren önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.
YENİ YÖNETİME RAPOR SUNULACAK
Sarı-lacivertlilerde devam eden seçim süreci nedeniyle transfer dosyasının yeni yönetime sunulacağı ifade edildi. Nihai kararın yönetim değişiminin ardından netleşmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 44 maçta görev alan Guirassy, 20 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliğiyle Avrupa'da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
40 MİLYON EURO DETAYI
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde gösterilen yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'nin bu transferde nasıl bir mali paket sunacağı ve Borussia Dortmund'un tavrı, sürecin seyrini belirleyecek.