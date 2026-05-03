Guirassy'nin piyasa değeri 40 milyon euro olup, Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Guirassy bu sezon Borussia Dortmund'da 44 maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, forvet hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy transferi için harekete geçti.

Serhou Guirassy Borussia Dortmund forması giyiyor

GOLCÜ OPERASYONU BAŞLADI

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'yi listesine aldı. Yönetim, 30 yaşındaki santrforla temas kurdu.

OYUNCUDAN YEŞİL IŞIK

Transfer sürecinde en dikkat çeken detaylardan biri de oyuncunun yaklaşımı oldu. Haberlere göre Gineli golcü, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Bu durum, Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendiren önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.