CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk golcü! Transferde ilk görüşme

Fenerbahçe, golcü transferi için Borussia Dortmund’un yıldızı Serhou Guirassy ile temasa geçti. Gineli forvetin Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Seçim sonucuna göre imzalar atılabilir.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk golcü! Transferde ilk görüşme
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki santrfor Serhou Guirassy için transfer çalışması başlattı.
  • Gineli golcü Guirassy, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.
  • Guirassy bu sezon Borussia Dortmund'da 44 maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.
  • Transfer dosyası Fenerbahçe'de devam eden seçim süreci nedeniyle yeni yönetime sunulacak.
  • Guirassy'nin piyasa değeri 40 milyon euro olup, Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, forvet hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Serhou Guirassy bombası

Serhou Guirassy Borussia Dortmund forması giyiyor

GOLCÜ OPERASYONU BAŞLADI

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'yi listesine aldı. Yönetim, 30 yaşındaki santrforla temas kurdu.

OYUNCUDAN YEŞİL IŞIK

Transfer sürecinde en dikkat çeken detaylardan biri de oyuncunun yaklaşımı oldu. Haberlere göre Gineli golcü, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Bu durum, Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendiren önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Serhou Guirassy'nin transferini transferler dört gözle bekliyor

YENİ YÖNETİME RAPOR SUNULACAK

Sarı-lacivertlilerde devam eden seçim süreci nedeniyle transfer dosyasının yeni yönetime sunulacağı ifade edildi. Nihai kararın yönetim değişiminin ardından netleşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 44 maçta görev alan Guirassy, 20 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliğiyle Avrupa'da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Serhou Guirassy'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro

40 MİLYON EURO DETAYI

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde gösterilen yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin bu transferde nasıl bir mali paket sunacağı ve Borussia Dortmund'un tavrı, sürecin seyrini belirleyecek.

Fenerbahçe'den 24'lük tangocu transferi! Bu kez imzalar atılacak
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'den 24'lük tangocu transferi! Bu kez imzalar atılacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler