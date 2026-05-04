Fenerbahçe'de ayrılık! İsmail Yüksek için 2 Avrupa ekibi sıraya girdi

Fenerbahçe'nin deneyimli ön liberosu İsmail Yüksek için Brighton ve Leverkusen devreye girdi. Avrupa’da forma giymek isteyen milli futbolcunun da ayrılık isteğini yönetime bildirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin deneyimli ön liberosu İsmail Yüksek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kante ve Guendouzi'nin transfer edilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan İsmail'in yeni sezonda da oynamasının zor olduğunu düşünerek mevcut yönetime ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'deki performansıyla zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu

FERDİ İLE YENİDEN TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcuyla Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Brighton ve Leverkusen'in ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz ekibinin bu transferde daha ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında. Seçim kararı alan yönetimin İsmail konusunu yeni yönetime bırakmayı düşündüğü ancak tecrübeli futbolcunun ayrılık konusunda kararlı olduğu da gelen haberler arasında.

