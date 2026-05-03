Fenerbahçe'den 24'lük tangocu transferi! Bu kez imzalar atılacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kanat rotasyonu için Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon’u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Arjantin ekibiyle resmi temas kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

  • Fenerbahçe, kanat hattı için Boca Juniors'ta forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Kevin Zenon'u transfer listesine aldı.
  • Nene Dorgeles ve Oğuz Aydın'ın olası ayrılıkları nedeniyle sarı-lacivertliler kanat rotasyonu için yeni arayışlara girdi.
  • Aralık 2028'e kadar Boca Juniors ile sözleşmesi bulunan Zenon için Fenerbahçe'nin kısa süre içinde somut adım atması bekleniyor.
  • Boca Juniors yönetimi, kulübün mali çıkarlarına uygun bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebilir.
  • Zenon, 2024'ten bu yana Boca Juniors'ta oynadığı 83 maçta 10 gol ve 7 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlaması hız kazandı. Trendyol Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-lacivertliler, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte kadro yapılanmasına odaklandı.

KANAT ROTASYONU İÇİN YENİ HEDEF

Fenerbahçe'de Nene Dorgeles ve Oğuz Aydın'ın olası ayrılık ihtimalleri, kanat hattı için yeni arayışları beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli kurmayların bu doğrultuda Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon'u listeye aldığı öne sürüldü.

24 yaşındaki Arjantinli oyuncu, hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

BOCA JUNIORS İLE TEMAS BEKLENİYOR

Arjantin basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe, Kevin Zenon için Boca Juniors'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde somut adım atabileceği belirtiliyor.

RIQUELME AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Kevin Zenon için daha önce Deportivo Alaves ve Sao Paulo gibi kulüplerin de nabız yokladığı ifade edildi. Boca Juniors cephesinde ise Juan Roman Riquelme liderliğindeki yönetimin, kulübün mali çıkarlarına uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği kaydedildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

2024 yılında Boca Juniors'a transfer olan Zenon, Arjantin ekibinde toplam 83 maça çıktı. Tangocu kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek olan Zenon, Fenerbahçe'nin yeni sezon kanat planlamasında öne çıkan adaylardan biri haline geldi.

