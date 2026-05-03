Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlaması hız kazandı. Trendyol Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden sarı-lacivertliler, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte kadro yapılanmasına odaklandı.
KANAT ROTASYONU İÇİN YENİ HEDEF
Fenerbahçe'de Nene Dorgeles ve Oğuz Aydın'ın olası ayrılık ihtimalleri, kanat hattı için yeni arayışları beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli kurmayların bu doğrultuda Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon'u listeye aldığı öne sürüldü.
24 yaşındaki Arjantinli oyuncu, hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
BOCA JUNIORS İLE TEMAS BEKLENİYOR
Arjantin basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe, Kevin Zenon için Boca Juniors'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde somut adım atabileceği belirtiliyor.
RIQUELME AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR
Kevin Zenon için daha önce Deportivo Alaves ve Sao Paulo gibi kulüplerin de nabız yokladığı ifade edildi. Boca Juniors cephesinde ise Juan Roman Riquelme liderliğindeki yönetimin, kulübün mali çıkarlarına uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği kaydedildi.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
2024 yılında Boca Juniors'a transfer olan Zenon, Arjantin ekibinde toplam 83 maça çıktı. Tangocu kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek olan Zenon, Fenerbahçe'nin yeni sezon kanat planlamasında öne çıkan adaylardan biri haline geldi.