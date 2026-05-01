Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör değişimi, seçim kararı ve kadro planlaması aynı anda gündemde yer alırken, Mohamed Salah dosyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
SALAH İÇİN İKİ GÖRÜŞME
Fenerbahçe'nin, sezon sonunda Liverpool'a veda etmeye hazırlanan Mohamed Salah için menajeriyle iki kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları'nın Mısırlı yıldızın temsilcisiyle temas kurduğu belirtildi.
Görüşmelerde Salah'ın yıllık 20 milyon euro maaş beklentisi olduğu ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi.
SEÇİM KARARI TEMASLARI DURDURDU
Galatasaray maçı sonrası üçüncü görüşmenin planlandığı ancak Fenerbahçe'de alınan seçim kararı nedeniyle temasların durduğu öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın aday olmayacağını açıklaması sonrası Salah dosyasının yeni yönetim dönemine kalabileceği değerlendiriliyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör ve yeni yönetim planlaması netleşmeden bu transferde somut adım atılması beklenmiyor.
PSG VE BAYERN MÜNİH DEVREDE
Mohamed Salah için Avrupa'dan güçlü rakiplerin devreye girdiği iddia edildi. Open Magazine'de yer alan habere göre PSG ve Bayern Münih, 33 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgileniyor.
Haberde Mısır Milli Takımı Menajeri Ibrahim Hassan'ın da bu ilgiyi doğruladığı ve Paris Saint-Germain, Bayern Münih ile İtalya'dan kulüplerin Salah için devrede olduğunu belirttiği aktarıldı.
SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEĞİ MASADA
Salah'a Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen kulüplerin de ilgi gösterdiği kaydedildi. Ancak tecrübeli futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği, transferde Avrupa kulüplerini daha güçlü konuma taşıyor.
FENERBAHÇE İÇİN ZOR SÜREÇ
Fenerbahçe açısından Salah transferi, hem ekonomik hem de sportif rekabet nedeniyle oldukça zor bir süreç olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için daha önce temas kurması dikkat çekici olsa da PSG, Bayern Münih ve Suudi Arabistan kulüplerinin varlığı transfer yarışının seviyesini yükseltiyor.