CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı lacivert hem Galatasaray'ın kaybında umutlarını kalan 2 haftaya taşımak hem de Trabzonspor'un ikinci sırayı almaması adına mücadele veriyor. Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Başakşehir - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor.

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu-2

CANLI TAKİP

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki ekip, lig tarihinde 36. kez birbirlerine rakip oluyor.

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında daha önce oynanan 35 lig maçında sarı-lacivertliler 20 galibiyet aldı. Turuncu-lacivertli ekip ise 11 kez sahadan üstün ayrıldı. 4 mücadelede eşitlik bozulmadı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 55 gol atarken, RAMS Başakşehir 36 golle karşılık verdi.

8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e karşı son dönemde önemli bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 7'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe bu süreçte 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

KADIKÖY'DE AÇIK ARA FENERBAHÇE

İki takım ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların 13'ünü kazanırken 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. RAMS Başakşehir ise deplasmanda 2 kez galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçlarda rakip fileleri 33 kez havalandırdı. Başakşehir ise 11 gol kaydetti.

SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

 Fenerbahçe'nin Süper Lig'i yerinden oynatacak transferine dev engel
ÖNCEKİ HABER

Mohamed Salah transferine engel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler