Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Umut, Kemen, Yusuf, Shomorudov, Harit, Bertuğ.
REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki ekip, lig tarihinde 36. kez birbirlerine rakip oluyor.
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında daha önce oynanan 35 lig maçında sarı-lacivertliler 20 galibiyet aldı. Turuncu-lacivertli ekip ise 11 kez sahadan üstün ayrıldı. 4 mücadelede eşitlik bozulmadı.
Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 55 gol atarken, RAMS Başakşehir 36 golle karşılık verdi.
8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e karşı son dönemde önemli bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 7'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.
Fenerbahçe bu süreçte 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
KADIKÖY'DE AÇIK ARA FENERBAHÇE
İki takım ligde 17 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların 13'ünü kazanırken 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. RAMS Başakşehir ise deplasmanda 2 kez galibiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçlarda rakip fileleri 33 kez havalandırdı. Başakşehir ise 11 gol kaydetti.
