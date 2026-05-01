REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki ekip, lig tarihinde 36. kez birbirlerine rakip oluyor. Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında daha önce oynanan 35 lig maçında sarı-lacivertliler 20 galibiyet aldı. Turuncu-lacivertli ekip ise 11 kez sahadan üstün ayrıldı. 4 mücadelede eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 55 gol atarken, RAMS Başakşehir 36 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, Domenico Tedesco sonrasındaki ilk maçında 3 puan arıyor 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e karşı son dönemde önemli bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 7'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 8 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe bu süreçte 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.