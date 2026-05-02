Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sezonun kalan bölümüyle ilgili konuştu. Sarı-lacivertlilerin ligi en iyi şekilde tamamlamak istediğini vurgulayan Torunoğulları, kalan iki maça odaklandıklarını belirtti.

Anderson Talisca 3 golle galibiyeti getirdi

"Hocamıza bundan sonraki yaşanstısında başarılar diliyoruz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Buraya gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamız gitmiş, ayrıldık. Bundan sonraki iki maçımıza bakıyoruz. Vedalaşacağız."

"Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden taraftarlarımız gerçek taraftarlarımız. Onlar ne yapacaklarını biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Rakimizin bir oyuncusu sakatlığında neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Giden gitmiştir, bundan sonrasında bakacağız."