Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında İstanbul Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken açıklamalar yapıldı.
TORUNOĞULLARI 2'DE 2 VURGUSU YAPTI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sezonun kalan bölümüyle ilgili konuştu. Sarı-lacivertlilerin ligi en iyi şekilde tamamlamak istediğini vurgulayan Torunoğulları, kalan iki maça odaklandıklarını belirtti.
Torunoğulları, "Kalan 2 maçımızı da kazanarak sezonu kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Ertan Torunoğulları'nın açıklamaları:
"Hocamıza bundan sonraki yaşanstısında başarılar diliyoruz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Buraya gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamız gitmiş, ayrıldık. Bundan sonraki iki maçımıza bakıyoruz. Vedalaşacağız."
"Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden taraftarlarımız gerçek taraftarlarımız. Onlar ne yapacaklarını biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Rakimizin bir oyuncusu sakatlığında neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Giden gitmiştir, bundan sonrasında bakacağız."