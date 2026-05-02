CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sakatlık göndermesi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başakşehir galibiyetinin ardından konuştu. Sarı-lacivertlilerin hedefini açıklayan Torunoğulları, Domenico Tedesco ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Ayrıca Galatasaray'a da göndermede bulundu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sakatlık göndermesi!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de İstanbul Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca kaydetti.
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sezonun kalan iki maçına odaklandıklarını belirtti.
  • Torunoğulları, takımın ligi en iyi şekilde tamamlamak istediğini vurguladı.
  • Torunoğulları, ayrılan teknik direktöre başarılar dileyerek, oyunculara güvendiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında İstanbul Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

Fenerbahçe son 2 hafta kala farkı 4'e indirdi

TORUNOĞULLARI 2'DE 2 VURGUSU YAPTI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sezonun kalan bölümüyle ilgili konuştu. Sarı-lacivertlilerin ligi en iyi şekilde tamamlamak istediğini vurgulayan Torunoğulları, kalan iki maça odaklandıklarını belirtti.

Torunoğulları, "Kalan 2 maçımızı da kazanarak sezonu kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca 3 golle galibiyeti getirdi

Ertan Torunoğulları'nın açıklamaları:

"Hocamıza bundan sonraki yaşanstısında başarılar diliyoruz. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Buraya gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamız gitmiş, ayrıldık. Bundan sonraki iki maçımıza bakıyoruz. Vedalaşacağız."

"Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden taraftarlarımız gerçek taraftarlarımız. Onlar ne yapacaklarını biliyorlardır. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Rakimizin bir oyuncusu sakatlığında neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Giden gitmiştir, bundan sonrasında bakacağız."

Kadıköyde Talisca şov! Fenerbahçe Başakşehiri 3-1 yendiKadıköyde Talisca şov! Fenerbahçe Başakşehiri 3-1 yendi
Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe Başakşehir'i 3-1 yendi

Zlatan Ibrahimovic Fenerbahçe'nin 4 golcü transferine taş koydu!
SONRAKİ HABER

Zlatan'dan Fener'in yoluna taş!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler