Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiltere'den 16 milyon euroluk teklif

İngiltere ekiplerinden Nottingham Forest, Archie Brown için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertli ekip, genç sol bek için gelen 16 milyon euroluk teklif sonrası görüşmelere başladı.

  • Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin oyuncusu Archie Brown için resmi teklif yaptı.
  • Fenerbahçe, Archie Brown için 16 milyon euroluk teklifi değerlendirmeye aldı.
  • Sarı-lacivertli ekip, Brown için 18 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
  • Transfer gerçekleşirse, Brown kulüp tarihinin en yüksek bedelli bek satışlarından biri olacak.
  • Teknik direktör Vitor Pereira, Brown'u UEFA Avrupa Ligi maçlarında yakından takip etti.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Archie Brown, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Archie Brown Fenerbahçe'de istikrar sağlamayı başaramadı

16 MİLYON EUROLUK ÖNERİ

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Archie Brown için transfer hareketliliği başladı. Nottingham Forest'ın, sarı-lacivertli kulübe 16 milyon euro tutarında resmi teklif sunduğu belirtildi.

Archie Brown, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Milan tarafından da takip ediliyordu

FENERBAHÇE'DEN KARŞI TEKLİF

Genç oyuncunun potansiyeline güvenen Fenerbahçe yönetimi, Brown'u düşük bir bedelle bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve pazarlıkların bu rakam üzerinden sürdüğü kaydedildi.

Transferin bu rakamlarla gerçekleşmesi halinde Archie Brown, kulüp tarihinin en yüksek bedelli bek satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.

Archie Brown, Jamaika asıllı İngiliz vatandaşı

VITOR PEREIRA YAKINDAN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarında Archie Brown'u yakından takip eden teknik direktör Vitor Pereira'nın oyuncuyu not aldığı aktarıldı.

İlk maçta yedek kulübesinde olan Brown'u ikinci mücadelede daha yakından izleyen Pereira'nın oyuncuya tam not verdiği belirtildi. Sezonun kalan bölümünde de scout ekiplerine oyuncuyu izleten deneyimli teknik adamın, gelen geri bildirimlerin ardından olumlu rapor hazırladığı ifade edildi.

