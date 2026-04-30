İngiltere ekiplerinden Nottingham Forest, Archie Brown için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncu için gelen teklif sonrası görüşmelere resmen başladı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Archie Brown, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yaptığı öğrenildi.
16 MİLYON EUROLUK ÖNERİ
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Archie Brown için transfer hareketliliği başladı. Nottingham Forest'ın, sarı-lacivertli kulübe 16 milyon euro tutarında resmi teklif sunduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN KARŞI TEKLİF
Genç oyuncunun potansiyeline güvenen Fenerbahçe yönetimi, Brown'u düşük bir bedelle bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve pazarlıkların bu rakam üzerinden sürdüğü kaydedildi.
Transferin bu rakamlarla gerçekleşmesi halinde Archie Brown, kulüp tarihinin en yüksek bedelli bek satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.
VITOR PEREIRA YAKINDAN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarında Archie Brown'u yakından takip eden teknik direktör Vitor Pereira'nın oyuncuyu not aldığı aktarıldı.
İlk maçta yedek kulübesinde olan Brown'u ikinci mücadelede daha yakından izleyen Pereira'nın oyuncuya tam not verdiği belirtildi. Sezonun kalan bölümünde de scout ekiplerine oyuncuyu izleten deneyimli teknik adamın, gelen geri bildirimlerin ardından olumlu rapor hazırladığı ifade edildi.