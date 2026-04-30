Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Archie Brown, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

İngiltere ekiplerinden Nottingham Forest, Archie Brown için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertli ekip, genç oyuncu için gelen teklif sonrası görüşmelere resmen başladı.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Archie Brown için transfer hareketliliği başladı. Nottingham Forest'ın, sarı-lacivertli kulübe 16 milyon euro tutarında resmi teklif sunduğu belirtildi.

Archie Brown, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Milan tarafından da takip ediliyordu

FENERBAHÇE'DEN KARŞI TEKLİF

Genç oyuncunun potansiyeline güvenen Fenerbahçe yönetimi, Brown'u düşük bir bedelle bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerin, oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve pazarlıkların bu rakam üzerinden sürdüğü kaydedildi.

Transferin bu rakamlarla gerçekleşmesi halinde Archie Brown, kulüp tarihinin en yüksek bedelli bek satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.