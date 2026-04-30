CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 1 yıl bahis cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile ilgili kararını da verdi. PFDK, sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 1 yıl bahis cezası!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca belirlendi.
  • Talimatın 57. maddesi, futbol müsabakaları ve futbolla ilgili faaliyetler üzerine bahis oynamayı yasaklıyor.
  • Bu yasağa aykırı hareket edenler için 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası öngörülüyor.
  • PFDK, Mert Hakan Yandaş için 12 aylık hak mahrumiyeti cezası verdi.
  • TFF'nin karar metninde cezanın gerekçesi 'bahis eylemi' olarak belirtildi.

Resmi kararda, Mert Hakan Yandaş'ın cezasının Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca verildiği belirtildi. Aynı talimatın 57. maddesinde, futbol müsabakaları ve futbolla ilgili faaliyetler üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis oynanmasının yasak olduğu; bu yasağa aykırı hareket eden kişiler için 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası öngörüldüğü yer alıyor.

Mert Hakan Yandaş 1 sene futboldan men edildi

BAHİS EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Buna göre PFDK'nin Mert Hakan Yandaş için verdiği 12 aylık hak mahrumiyeti cezası, ilgili maddede yer alan üst sınırdan uygulanmış oldu. TFF'nin yayımladığı karar metninde cezanın gerekçesi açık biçimde "bahis eylemi" olarak ifade edildi.

