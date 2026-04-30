Resmi kararda, Mert Hakan Yandaş'ın cezasının Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca verildiği belirtildi. Aynı talimatın 57. maddesinde, futbol müsabakaları ve futbolla ilgili faaliyetler üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis oynanmasının yasak olduğu; bu yasağa aykırı hareket eden kişiler için 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası öngörüldüğü yer alıyor.
BAHİS EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Buna göre PFDK'nin Mert Hakan Yandaş için verdiği 12 aylık hak mahrumiyeti cezası, ilgili maddede yer alan üst sınırdan uygulanmış oldu. TFF'nin yayımladığı karar metninde cezanın gerekçesi açık biçimde "bahis eylemi" olarak ifade edildi.