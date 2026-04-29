Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'de Ederson'un performansı ve takım içindeki davranışları tartışma konusu oldu.

Brezilyalı kalecinin tutumları teknik heyet ve futbolcular arasında rahatsızlık yarattı.

Ederson ile yaşanan iletişim sorunları soyunma odası atmosferini olumsuz etkiledi.

Kalecinin bireysel hareket etme eğilimi takım oyununa olumsuz yansıdı.

Ederson'un sezonun kalan bölümündeki rolü teknik heyetin kararıyla belirlenecek.

Derbi sonrası eleştirilerin odağında yer alan Ederson hakkında kulüp içinde yeni gelişmeler gündeme geldi. Samandıra'daki son değerlendirmelere göre, Brezilyalı kalecinin yalnızca performansı değil, takım içindeki davranışları da tartışma konusu oldu. Oyuncunun son dönemdeki tutumlarının teknik heyet ve futbolcular arasında rahatsızlık oluşturduğu ifade edildi.

Ederson derbide kırmızı kart gördü.

SOYUNMA ODASINA YANSIDI Takım arkadaşlarının, Ederson ile yaşanan iletişim sorunlarından memnun olmadığı ve bu durumun soyunma odası atmosferini etkilediği öğrenildi. Özellikle son haftalarda yaşanan gelişmelerin, takım içi dengeyi zorladığı aktarıldı.