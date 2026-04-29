Derbi sonrası eleştirilerin odağında yer alan Ederson hakkında kulüp içinde yeni gelişmeler gündeme geldi. Samandıra'daki son değerlendirmelere göre, Brezilyalı kalecinin yalnızca performansı değil, takım içindeki davranışları da tartışma konusu oldu. Oyuncunun son dönemdeki tutumlarının teknik heyet ve futbolcular arasında rahatsızlık oluşturduğu ifade edildi.
SOYUNMA ODASINA YANSIDI
Takım arkadaşlarının, Ederson ile yaşanan iletişim sorunlarından memnun olmadığı ve bu durumun soyunma odası atmosferini etkilediği öğrenildi. Özellikle son haftalarda yaşanan gelişmelerin, takım içi dengeyi zorladığı aktarıldı.
UYUM SORUNU GÜNDEMDE
Deneyimli kalecinin bazı anlarda bireysel hareket etmeye yatkın tavırlarının, takım oyununa olumsuz yansıdığı değerlendirmeleri yapılıyor. Bu durumun hem saha içi organizasyonda hem de genel uyumda sorun yarattığı belirtildi.
Fenerbahçe'de Ederson'un mevcut durumu yakından takip edilirken, oyuncunun performansı ve takım içi ilişkilerine bağlı olarak sezonun kalan bölümünde nasıl bir rol üstleneceği teknik heyetin vereceği kararla netleşecek.