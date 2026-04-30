Fenerbahçe, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesi çalışmalarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla tempoyu artırdı.
TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI
Teknik heyet yönetiminde iki gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik ekibin, maç planı doğrultusunda oyunculara özel görevler verdiği öğrenildi.
KADRODA SON DURUM
Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in takımla birlikte çalışmalara başlaması dikkat çekerken, Marco Asensio'nun bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Dorgeles Nene'nin ise artan ağrıları nedeniyle tedavi sürecine alındığı açıklandı.
Sarı-lacivertliler, Başakşehir karşılaşması öncesinde hazırlıklarına devam ederken, teknik heyetin son antrenmanlarda kadro tercihine yönelik planlamayı netleştirmesi bekleniyor.