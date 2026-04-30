Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi! Edson Alvarez, Nene ve Asensio'dan haber var

Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir’i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez takıma dönerken, Marco Asensio bireysel çalıştı. Nene'nin ise tedavisine devam edildi.

  Fenerbahçe, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesi antrenmanlarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti.
  • Antrenman, salonda yapılan core egzersizleriyle başlayıp sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla sürdü.
  • Futbolcular, teknik heyet yönetiminde pas organizasyonları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
  • Edson Alvarez takımla çalışmalara başlarken, Marco Asensio bireysel programına devam etti ve Dorgeles Nene tedavi sürecine alındı.
  • Teknik heyetin, Başakşehir maçına yönelik kadro planlamasını son antrenmanlarda netleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesi çalışmalarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla tempoyu artırdı.

Edson Alvarez, takımla çalışmalara başladı.
TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

Teknik heyet yönetiminde iki gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik ekibin, maç planı doğrultusunda oyunculara özel görevler verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşacak.
KADRODA SON DURUM

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in takımla birlikte çalışmalara başlaması dikkat çekerken, Marco Asensio'nun bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Dorgeles Nene'nin ise artan ağrıları nedeniyle tedavi sürecine alındığı açıklandı.

Sarı-lacivertliler, Başakşehir karşılaşması öncesinde hazırlıklarına devam ederken, teknik heyetin son antrenmanlarda kadro tercihine yönelik planlamayı netleştirmesi bekleniyor.

