Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan performans ve disiplin tartışmalarının odağındaki Ederson'un durumu netleşti.
Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören deneyimli kaleci için yönetim, pazartesi günü yapılan toplantılarda konuyu değerlendirdi.
KADRO DIŞI KARARI ÇIKMADI
Toplantılar öncesinde Ederson'un kadro dışı bırakılabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak yönetim, bu yönde bir adım atmadı.
beIN SPORTS'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı kaleciye para cezası verilmesini kararlaştırdı.
DİSİPLİN SÜRECİ GÜNDEMDE
Ederson'un derbide gördüğü kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve alacağı cezanın sezonun kalan bölümünü etkileyebileceği belirtildi. Disiplin sürecinin sonucuna göre oyuncunun kaç maç forma giyemeyeceği netlik kazanacak.
Fenerbahçe'de yönetimin aldığı para cezası kararı uygulanırken, Ederson'un PFDK'dan çıkacak karara bağlı olarak sezonun geri kalanında forma giyememe ihtimali bulunuyor.