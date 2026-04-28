Ederson'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi gündemde.

Fenerbahçe yönetimi, kaleci Ederson için kadro dışı bırakma kararı almadı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören deneyimli kaleci için yönetim, pazartesi günü yapılan toplantılarda konuyu değerlendirdi.

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan performans ve disiplin tartışmalarının odağındaki Ederson'un durumu netleşti.

KADRO DIŞI KARARI ÇIKMADI

Toplantılar öncesinde Ederson'un kadro dışı bırakılabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak yönetim, bu yönde bir adım atmadı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı kaleciye para cezası verilmesini kararlaştırdı.