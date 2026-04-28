CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe’den Ederson kararı! Cezası belli oldu

Rizespor maçındaki hatası ve derbide gördüğü kırmızı kart sonrası gündeme gelen Ederson için yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı kaleciye para cezası uyguladı. Ederson’un PFDK’dan çıkacak karara bağlı olarak sezonun geri kalanında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe yönetimi, kaleci Ederson için kadro dışı bırakma kararı almadı.
  • Ederson'a, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle para cezası verildi.
  • Ederson'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi gündemde.
  • Ederson'un alacağı ceza, sezonun kalan bölümünde forma giyme durumunu etkileyebilir.

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan performans ve disiplin tartışmalarının odağındaki Ederson'un durumu netleşti.

Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki hatasının ardından Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören deneyimli kaleci için yönetim, pazartesi günü yapılan toplantılarda konuyu değerlendirdi.

KADRO DIŞI KARARI ÇIKMADI

Toplantılar öncesinde Ederson'un kadro dışı bırakılabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak yönetim, bu yönde bir adım atmadı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı kaleciye para cezası verilmesini kararlaştırdı.

DİSİPLİN SÜRECİ GÜNDEMDE

Ederson'un derbide gördüğü kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve alacağı cezanın sezonun kalan bölümünü etkileyebileceği belirtildi. Disiplin sürecinin sonucuna göre oyuncunun kaç maç forma giyemeyeceği netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de yönetimin aldığı para cezası kararı uygulanırken, Ederson'un PFDK'dan çıkacak karara bağlı olarak sezonun geri kalanında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

