Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, Türkiye Kupası'ndan elenmenin ardından ligdeki şampiyonluk ihtimalinin zora girmesi kulüp içinde hareketliliği artırdı.
Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından kulüp binasında bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
TARAFTARDAN SEÇİM TALEBİ
Derbi yenilgisi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime yönelik tepkilerini artırdı.
Özellikle seçim kararı alınması yönündeki çağrılar öne çıkarken, kulüp yönetiminin alacağı karar merak konusu oldu.
ADAYLAR NETLEŞİYOR
Olası bir seçim ihtimali doğrultusunda başkan adaylığı için ilk isimler de gündeme gelmeye başladı. Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylık kararı aldığı belirtilirken, Hakan Safi'nin Aydınlar'ın listesinde yer alabileceği ya da tek başına seçime gireceği ifade edildi.
Barış Göktürk'ün ise kendi listesiyle başkanlık yarışına katılmaya hazırlandığı aktarıldı. Mevcut başkan Sadettin Saran da yapılacak seçimde aday olma kararı aldı.
Yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılması beklenirken, seçim tarihinin haziran ayında olması bekleniyor.