Mehmet Ali Aydınlar, başkan adaylığı için karar alırken, Barış Göktürk de kendi listesiyle yarışa katılmaya hazırlanıyor.

Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından kulüp binasında bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

ADAYLAR NETLEŞİYOR

Olası bir seçim ihtimali doğrultusunda başkan adaylığı için ilk isimler de gündeme gelmeye başladı. Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylık kararı aldığı belirtilirken, Hakan Safi'nin Aydınlar'ın listesinde yer alabileceği ya da tek başına seçime gireceği ifade edildi.

Barış Göktürk'ün ise kendi listesiyle başkanlık yarışına katılmaya hazırlandığı aktarıldı. Mevcut başkan Sadettin Saran da yapılacak seçimde aday olma kararı aldı.

Yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılması beklenirken, seçim tarihinin haziran ayında olması bekleniyor.