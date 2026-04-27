Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından olağanüstü toplandı.
Sarı-lacivertli kulüpte bugün saat 14.00'te başlayan toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco, Devin Özek ve bazı futbolcuların geleceğiyle ilgili alınabilecek kararların masaya yatırıldığı belirtildi.
Toplantının saat 16.00 sularında sona erdiği aktarıldı. Fenerbahçe'de yönetimden Ertan Torunoğulları ile Ömer Topbaş'ın, toplantının ardından saat 16.15 sularında kulüp binasından ayrıldığı ifade edildi.
KRİTİK İSİMLER MASAYA YATIRILDI
Galatasaray derbisinde alınan ağır yenilginin ardından Fenerbahçe yönetiminin gündeminde takımın geleceğine dair önemli başlıklar yer aldı.
Toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumu, Devin Özek'in geleceği ve bazı futbolcularla ilgili değerlendirmelerin ön plana çıktığı kaydedildi.
SAMANDIRA'DA İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Fenerbahçe yönetimi ile futbolcular, Samandıra'da ikinci kez olağanüstü toplantı için bir araya geldi.
Bu toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı. Sarı-lacivertli camiada gözler alınacak kararlar ve yapılacak resmi duyuruya çevrildi.
TORUNOĞULLARI'NDAN RADİKAL KARAR MESAJI
Fenerbahçe Futbol Şubesi Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada bugünkü toplantıda radikal kararlar alınacağının sinyalini verdi.
Torunoğulları, "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun!" sözleriyle başladığı açıklamasında, "Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
Derbi yenilgisi sonrası peş peşe yapılan toplantılar, Fenerbahçe'de sıcak saatlerin yaşandığını gösterdi.
Yönetim ile takımın Samandıra'da yeniden bir araya gelmesi sonrası sarı-lacivertli kulübün nasıl bir yol haritası belirleyeceği merak konusu oldu.