Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından olağanüstü toplandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından olağanüstü toplandı. Sarı-lacivertli kulüpte bugün saat 14.00'te başlayan toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco, Devin Özek ve bazı futbolcuların geleceğiyle ilgili alınabilecek kararların masaya yatırıldığı belirtildi. Toplantının saat 16.00 sularında sona erdiği aktarıldı. Fenerbahçe'de yönetimden Ertan Torunoğulları ile Ömer Topbaş'ın, toplantının ardından saat 16.15 sularında kulüp binasından ayrıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası Domenico Tedesco'nun geleceği tehlike altında KRİTİK İSİMLER MASAYA YATIRILDI Galatasaray derbisinde alınan ağır yenilginin ardından Fenerbahçe yönetiminin gündeminde takımın geleceğine dair önemli başlıklar yer aldı. Toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumu, Devin Özek'in geleceği ve bazı futbolcularla ilgili değerlendirmelerin ön plana çıktığı kaydedildi. SAMANDIRA'DA İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI Fenerbahçe yönetimi ile futbolcular, Samandıra'da ikinci kez olağanüstü toplantı için bir araya geldi. Bu toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı. Sarı-lacivertli camiada gözler alınacak kararlar ve yapılacak resmi duyuruya çevrildi.