Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanındaki performansı son yıllarda istatistiklere net şekilde yansıdı.
Aslantepe'de oynanan derbilerde oyun üstünlüğünü uzun süre elinde tutan sarı-lacivertliler, skor olarak da dengeli bir tablo ortaya koydu. Son 10 yıllık periyotta oynanan lig maçlarında Fenerbahçe, rakibine karşı sadece bir kez mağlup oldu.
RAKAMLAR TABLOYU NETLEŞTİRİYOR
Bu süreçte Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise yalnızca 1 kez sahadan galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin derbilerde toplamda sadece 118 dakika geride oynaması, deplasman performansının sürekliliğini ortaya koydu. Oyun içi denge ve skor kontrolü açısından Fenerbahçe'nin üstünlüğü verilerle desteklendi.
YENİK OYNANAN SÜRE SINIRLI KALDI
Sezonlara göre dağılım incelendiğinde Fenerbahçe'nin birçok maçta hiç geriye düşmediği görüldü. 2024-25, 2023-24, 2020-21, 2019-20, 2017-18 ve 2016-17 sezonlarında sarı-lacivertliler maçların tamamında geriye düşmeden oynadı. En uzun süre geride olunan karşılaşma ise 2022-23 sezonundaki 3-0'lık maçta 62 dakika olarak kayıtlara geçti.
Son 9 resmi maçın verileri de bu tabloyu desteklerken, Galatasaray'ın söz konusu periyottaki tek galibiyeti 2022-23 sezonundaki 3-0'lık karşılaşma oldu. Bu süreçte Fenerbahçe'nin deplasmandaki oyun kontrolü ve skor dengesi istatistiklere doğrudan yansıdı.