Aslantepe'de oynanan derbilerde oyun üstünlüğünü uzun süre elinde tutan sarı-lacivertliler, skor olarak da dengeli bir tablo ortaya koydu. Son 10 yıllık periyotta oynanan lig maçlarında Fenerbahçe, rakibine karşı sadece bir kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin derbilerde toplamda sadece 118 dakika geride oynaması, deplasman performansının sürekliliğini ortaya koydu. Oyun içi denge ve skor kontrolü açısından Fenerbahçe'nin üstünlüğü verilerle desteklendi.

Bu süreçte Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise yalnızca 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon oynanan derbi golsüz sona erdi.

YENİK OYNANAN SÜRE SINIRLI KALDI

Sezonlara göre dağılım incelendiğinde Fenerbahçe'nin birçok maçta hiç geriye düşmediği görüldü. 2024-25, 2023-24, 2020-21, 2019-20, 2017-18 ve 2016-17 sezonlarında sarı-lacivertliler maçların tamamında geriye düşmeden oynadı. En uzun süre geride olunan karşılaşma ise 2022-23 sezonundaki 3-0'lık maçta 62 dakika olarak kayıtlara geçti.

Son 9 resmi maçın verileri de bu tabloyu desteklerken, Galatasaray'ın söz konusu periyottaki tek galibiyeti 2022-23 sezonundaki 3-0'lık karşılaşma oldu. Bu süreçte Fenerbahçe'nin deplasmandaki oyun kontrolü ve skor dengesi istatistiklere doğrudan yansıdı.