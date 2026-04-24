Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanında bileği bükülmüyor

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında son 10 yılda oyunun büyük bölümünü önde götürdü. Sarı-lacivertliler, bu süreçte yalnızca 118 dakika geride oynarken lig derbilerinde 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bu tablo, sarı lacivertlilere şampiyonluk yolunda yeniden güven verdi. Fenerbahçe dev maç öncesi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

  • Fenerbahçe, son 10 yılda Galatasaray deplasmanında oynadığı lig maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu.
  • Sarı-lacivertli takım bu süreçte 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
  • Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı maçlarda toplamda sadece 118 dakika geride oynadı.
  • Galatasaray'ın tek galibiyeti 2022-23 sezonunda 3-0'lık skorla aldığı maçta geldi.
  • Fenerbahçe, son 9 resmi maçın 6'sında hiç geriye düşmeden oynadı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanındaki performansı son yıllarda istatistiklere net şekilde yansıdı.

Aslantepe'de oynanan derbilerde oyun üstünlüğünü uzun süre elinde tutan sarı-lacivertliler, skor olarak da dengeli bir tablo ortaya koydu. Son 10 yıllık periyotta oynanan lig maçlarında Fenerbahçe, rakibine karşı sadece bir kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2 sezon önce Çağlar'ın golüyle Galatasaray'ı 1-0 yendi.
RAKAMLAR TABLOYU NETLEŞTİRİYOR

Bu süreçte Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise yalnızca 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin derbilerde toplamda sadece 118 dakika geride oynaması, deplasman performansının sürekliliğini ortaya koydu. Oyun içi denge ve skor kontrolü açısından Fenerbahçe'nin üstünlüğü verilerle desteklendi.

Geçtiğimiz sezon oynanan derbi golsüz sona erdi.
YENİK OYNANAN SÜRE SINIRLI KALDI

Sezonlara göre dağılım incelendiğinde Fenerbahçe'nin birçok maçta hiç geriye düşmediği görüldü. 2024-25, 2023-24, 2020-21, 2019-20, 2017-18 ve 2016-17 sezonlarında sarı-lacivertliler maçların tamamında geriye düşmeden oynadı. En uzun süre geride olunan karşılaşma ise 2022-23 sezonundaki 3-0'lık maçta 62 dakika olarak kayıtlara geçti.

Son 9 resmi maçın verileri de bu tabloyu desteklerken, Galatasaray'ın söz konusu periyottaki tek galibiyeti 2022-23 sezonundaki 3-0'lık karşılaşma oldu. Bu süreçte Fenerbahçe'nin deplasmandaki oyun kontrolü ve skor dengesi istatistiklere doğrudan yansıdı.

