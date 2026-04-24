Fenerbahçe'de Rizespor karşılaşmasının son bölümünde yaptığı hatayla beraberliğe neden olan Ederson'un derbide oynayıp oynamayacağı netlik kazandı.
Teknik heyet, performans düşüşüne rağmen kalede değişikliğe gitmeme yönünde karar aldı. Bu doğrultuda Galatasaray derbisinde ilk tercih yine Ederson olacak.
TECRÜBE ETKİLİ OLDU
Derbi öncesinde kaleyi Tarık Çetin'in devralması ihtimali değerlendirilse de teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihi deneyimden yana oldu.
Ederson'un özellikle üst düzey maçlarda edindiği tecrübenin, yüksek tempolu derbi ortamında belirleyici olabileceği görüşü ön plana çıktı.
KADRODA DİĞER GELİŞME
Öte yandan sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun da derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. Antrenmanlara başlayan İspanyol oyuncunun fiziksel durumuna göre sahadaki rolü netleşecek.
Fenerbahçe'de teknik heyet, derbi öncesi son antrenmanlarda oyuncuların performans verilerini değerlendirirken, kalede Ederson'un başlaması yönündeki planın korunacağı bildirildi.