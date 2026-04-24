İspanyol futbolcu Asensio'nun sahadaki rolü fiziksel durumuna göre belirlenecek.

Ederson'un özellikle üst düzey maçlardaki deneyimi, derbi için belirleyici görüldü.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Tarık Çetin yerine Ederson'un tecrübesini tercih etti.

Fenerbahçe'de Rizespor karşılaşmasının son bölümünde yaptığı hatayla beraberliğe neden olan Ederson'un derbide oynayıp oynamayacağı netlik kazandı.

Teknik heyet, performans düşüşüne rağmen kalede değişikliğe gitmeme yönünde karar aldı. Bu doğrultuda Galatasaray derbisinde ilk tercih yine Ederson olacak.