Fenerbahçe'de kaleci bilmecesi! Tedesco kararını verdi: "Ederson oynayacak"

Rizespor maçındaki hatasına rağmen Ederson, Galatasaray derbisinde ilk tercih olmaya devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, tecrübesi nedeniyle kaleyi Brezilyalı file bekçisine emanet etmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de kaleci bilmecesi! Tedesco kararını verdi: "Ederson oynayacak"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe teknik heyeti, Rizespor maçında hata yapan Ederson'u Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynatma kararı aldı.
  • Teknik direktör Domenico Tedesco, Tarık Çetin yerine Ederson'un tecrübesini tercih etti.
  • Sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.
  • Ederson'un özellikle üst düzey maçlardaki deneyimi, derbi için belirleyici görüldü.
  • İspanyol futbolcu Asensio'nun sahadaki rolü fiziksel durumuna göre belirlenecek.

Fenerbahçe'de Rizespor karşılaşmasının son bölümünde yaptığı hatayla beraberliğe neden olan Ederson'un derbide oynayıp oynamayacağı netlik kazandı.

Teknik heyet, performans düşüşüne rağmen kalede değişikliğe gitmeme yönünde karar aldı. Bu doğrultuda Galatasaray derbisinde ilk tercih yine Ederson olacak.

Ederson derbilerdeki performansıyla öne çıkıyor.
TECRÜBE ETKİLİ OLDU

Derbi öncesinde kaleyi Tarık Çetin'in devralması ihtimali değerlendirilse de teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihi deneyimden yana oldu.

Ederson'un özellikle üst düzey maçlarda edindiği tecrübenin, yüksek tempolu derbi ortamında belirleyici olabileceği görüşü ön plana çıktı.

Rizespor maçında hata yapan Ederson'u takım arkadaşları teselli etti.
KADRODA DİĞER GELİŞME

Öte yandan sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun da derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. Antrenmanlara başlayan İspanyol oyuncunun fiziksel durumuna göre sahadaki rolü netleşecek.

Fenerbahçe'de teknik heyet, derbi öncesi son antrenmanlarda oyuncuların performans verilerini değerlendirirken, kalede Ederson'un başlaması yönündeki planın korunacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanında bileği bükülmüyor
F.Bahçe G.Saray deplasmanında yenilmiyor

