Brezilyalı file bekçisi, Rizespor karşılaşmasının son dakikalarında yediği hatalı golle eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak tecrübeli kaleci, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde yeniden 11'de görev alarak teknik heyetin güvenini kazandığını gösterdi. Teknik Direktör Tedesco'nun derbi öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının Ederson'a, "Hepimiz hata yaparız. Sen dünyanın en iyi kalecilerinden birisin. Derbide sana çok ihtiyacımız var. Sen iyi olursan 3 puanı alırız" sözleriyle moral verdiği ifade edildi. Fenerbahçe teknik heyeti, kritik derbide kalede tecrübeye ve kaliteye güveniyor.