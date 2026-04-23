Genç golcünün güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Karim Konate, bu sezon Red Bull Salzburg'da çıktığı 18 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.

Red Bull Salzburg, rekor seviyede bir teklif gelmediği sürece 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, yeni sezon öncesi en az iki forvet takviyesi yapmayı planlıyor ve Konate'yi genç ve patlayıcı bir oyuncu olarak değerlendiriyor.

Yeni sezon öncesi en az iki forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adı Vedat Muriqi, Alexander Sörloth, Serhou Guirassy ve Robert Lewandowski gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, kariyerini Avusturya'da sürdüren genç golcü Karim Konate'ye talip olduğu öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala transfer çalışmalarına hız verdi.