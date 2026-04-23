Yeni sezon öncesi en az iki forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adı Vedat Muriqi, Alexander Sörloth, Serhou Guirassy ve Robert Lewandowski gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, kariyerini Avusturya'da sürdüren genç golcü Karim Konate'ye talip olduğu öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala transfer çalışmalarına hız verdi.
FORVET HATTI İÇİN YENİ ARAYIŞ
Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenileyecek olan Fenerbahçe'de önceliklerden biri forvet transferi oldu. Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, bu bölgeye yalnızca Angers forması giyen Sidiki Cherif'i transfer etmişti.
KARIM KONATE SÜRPRİZİ
Afrika basınında yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, Red Bull Salzburg forması giyen Karim Konate'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, hemen etki gösterebilecek genç ve patlayıcı bir oyuncu aradığı, bu doğrultuda Fildişili golcüyü listesine eklediği belirtildi.
22 yaşındaki futbolcunun önceliğini 5 büyük lige verdiği ancak Fildişi Sahili Milli Takımı'ndaki yerini korumasının da öneminin farkında olduğu vurgulandı.
SALZBURG CEPHESİ SICAK BAKMIYOR
Haberde, Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un rekor seviyede bir teklif gelmediği sürece genç santrforu satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Bu durum, Karim Konate dosyasında Fenerbahçe'yi zorlu bir pazarlık sürecinin bekleyebileceğini gösteriyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Karim Konate, bu sezon Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Genç golcünün güncel piyasa değerinin ise 12 milyon Euro olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin, genç yaşına rağmen doğrudan katkı verebilecek bir profil olarak değerlendirilen Karim Konate için nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.