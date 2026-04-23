Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında son 10 yılda sadece 118 dakika yenik durumda kaldı

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray deplasmanında son 10 yılda oyunun sadece 118 dakikasında yenik duruma düştü. Fenerbahçe bu süreçte 3 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, Cimbom rakibini yalnızca 1 kez mağlup edebildi

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında son yıllarda deplasmanda dikkat çeken bir performansa imza atıyor.

Sarı-Lacivertliler, son 10 yılda Aslantepe'de oynanan derbilerde oyunun büyük bölümünde üstün taraf olmayı başardı.

Bu süreçte Fenerbahçe'nin sadece 118 dakika boyunca geride oynaması, deplasman karnesinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. İstatistikler de bu tabloyu destekler nitelikte. Son 10 yıldaki lig maçlarına bakıldığında Kanarya, rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

KANARYA ÜSTÜN

Sarı-Kırmızılılar ise bu periyotta 1 kez kazanabildi. Nitekim rekabetin genel son 9 maç verilerinde de Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor. Galatasaray'ın bu süreçteki tek galibiyeti ise 2022-23'te 3-0'lık skor oldu.

SezonSkorDakika
2024-250-00
2023-240-10
2022-233-062
2021-221-215
2020-210-00
2019-200-00
2018-192-241
2017-180-00
2016-170-10
