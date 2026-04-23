Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısında son yıllarda deplasmanda dikkat çeken bir performansa imza atıyor.

Sarı-Lacivertliler, son 10 yılda Aslantepe'de oynanan derbilerde oyunun büyük bölümünde üstün taraf olmayı başardı.

Bu süreçte Fenerbahçe'nin sadece 118 dakika boyunca geride oynaması, deplasman karnesinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. İstatistikler de bu tabloyu destekler nitelikte. Son 10 yıldaki lig maçlarına bakıldığında Kanarya, rakibi karşısında 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.