Fenerbahçe'de derbi öncesi heyecanı artıran flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Marco Asensio, sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı. Derbi öncesi takıma moral veren bu gelişmenin perde arkasında ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
İspanyol yıldızın Teknik Direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Asensio'nun bu kritik zirvede hocasına, "Galatasaray ile oynanacak derbi bizim için çok önemli. Şampiyonluk yarışı adına ya tamam ya devam maçı. Tam hazır değilim ama takımım için oynamak istiyorum" dediği ifade edildi.
Bu sözlerin ardından, Domenico Tedesco'nun dev derbi için planlarını büyük ölçüde Asensio üzerine kurduğu belirtildi. Teknik heyetin, yıldız oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ettiği ve derbiye kadar özel bir program uyguladığı kaydedildi. Antrenmanlara başlamasıyla taraftarı heyecanlandıran Asensio'nun, derbi gününe kadar takımla birlikte çalışarak maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinde tüm gözler artık İspanyol yıldızın performansına çevrilmiş durumda.
DERBİ MESAİSİ BAŞLADI
DünFenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 31. hafta maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Konyaspor maçında ilk 11'de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.