Fenerbahçe'de derbi öncesi heyecanı artıran flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Marco Asensio, sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı. Derbi öncesi takıma moral veren bu gelişmenin perde arkasında ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İspanyol yıldızın Teknik Direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Asensio'nun bu kritik zirvede hocasına, "Galatasaray ile oynanacak derbi bizim için çok önemli. Şampiyonluk yarışı adına ya tamam ya devam maçı. Tam hazır değilim ama takımım için oynamak istiyorum" dediği ifade edildi.