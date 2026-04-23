Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi Victor Osimhen harekatı! TFF'ye başvurulacak

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'nin, Victor Osimhen'in kullandığı ekipmanla ilgili TFF'ye başvuru yapacağı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, sert ekipmanın oyuncular açısından risk oluşturduğunu savunacağı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in maçlarda kullandığı sert ekipmanın oyunculara risk oluşturduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuru yapacak.
  • Sarı-lacivertli kulüp, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyallerin yer aldığı bir rapor hazırlayarak Osimhen'in bu ekipmanla oynamamasını talep edecek.
  • Victor Osimhen, Liverpool maçındaki sakatlık sonrası Gençlerbirliği deplasmanında kolundaki materyal ile sahaya çıkmıştı.
  • Nijeryalı futbolcu bu sezon Galatasaray'da 30 maçta 19 gol ve 7 asist kaydetti.
  • Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçı Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışına doğrudan etki edecek mücadele öncesi sarı-lacivertli kulübün Victor Osimhen'le ilgili adım atacağı iddia edildi.

Victor Osimhen Liverpool maçında sakatlanmıştı

SERT EKİPMAN DETAYI

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Victor Osimhen'in maçlarda kullandığı sert ekipmanın oyuncular açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurma kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerin, bir rapor hazırlayıp Victor Osimhen'in bu ekipmanla oynamaması için TFF'ye sunacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyallerin yer aldığı bir rapor hazırlayacağı ve TFF'ye talebini ileteceği aktarıldı.

Victor Osimhen kendisi için yapılan özel aparatla sahaya çıkabiliyor

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNADI

Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ilk maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıktı.

Nijeryalı santrforun kolundaki materyal dikkat çemişti.

Victor Osimhen, 35 gün sonra Galatasaray kadrosunda yer almıştı

26 GOLE ETKİ ETTİ

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 30 müsabakada forma şansı buldu ve 19 gol ile 7 asist üretti.

27 yaşındaki santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek!
