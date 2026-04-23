Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçı Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak.

Nijeryalı futbolcu bu sezon Galatasaray'da 30 maçta 19 gol ve 7 asist kaydetti.

Victor Osimhen, Liverpool maçındaki sakatlık sonrası Gençlerbirliği deplasmanında kolundaki materyal ile sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in maçlarda kullandığı sert ekipmanın oyunculara risk oluşturduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuru yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışına doğrudan etki edecek mücadele öncesi sarı-lacivertli kulüp, Victor Osimhen'le ilgili adım attı.

Victor Osimhen Liverpool maçında sakatlanmıştı

SERT EKİPMAN DETAYI

Fenerbahçe'nin, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyallerin yer aldığı bir rapor hazırladığı ve TFF'ye talebini ilettiği öğrenildi.