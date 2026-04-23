Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışına doğrudan etki edecek mücadele öncesi sarı-lacivertli kulüp, Victor Osimhen'le ilgili adım attı.
SERT EKİPMAN DETAYI
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Victor Osimhen'in maçlarda kullandığı sert ekipmanın oyuncular açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.
Sarı-lacivertlilerin, bir rapor hazırlayıp Victor Osimhen'in bu ekipmanla oynamaması için TFF'ye sundu.
Fenerbahçe'nin, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyallerin yer aldığı bir rapor hazırladığı ve TFF'ye talebini ilettiği öğrenildi.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNADI
Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ilk maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıktı.
Nijeryalı santrforun kolundaki materyal dikkat çekmişti.
26 GOLE ETKİ ETTİ
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 30 müsabakada forma şansı buldu ve 19 gol ile 7 asist üretti.
27 yaşındaki santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.