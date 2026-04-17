Sadettin Saran net konuştu: "Devam etmeyi hak ettik"

Fenerbahçe’de cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesi başkan Sadettin Saran’dan dikkat çeken mesaj geldi. Saran, görevine devam etmek istediğini açıkladı.

Fenerbahçe'de camianın gündeminde yer alan Divan Kurulu Toplantısı öncesi yönetim cephesinden önemli açıklamalar geldi. Başkan Sadettin Saran'ın, daha önce duyurduğu olağanüstü genel kurul kararına ilişkin son durumu toplantıda paylaşması bekleniyor.

Sadettin Saran, 2025'in eylül ayında Ali Koç'un yerine göreve geldi.
SARAN'DAN DEVAM MESAJI

Toplantı öncesinde Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları lansmanında konuşan Saran, görev süresiyle ilgili net ifadeler kullandı. Dernek Başkanı Fatih İnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda konuşan başkan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Saran, "Birlik beraberlik dedik, söyleyeceklerimiz olsa da sustuk. Şampiyon yapamazsak bırakacağımızı söyledik. Ancak biz ve ekibimiz 2027'ye kadar görevde kalmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, 'şampiyon yapamayan başkan devam etmesin' söyleminde bulundu.
GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNDE

Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetimin yol haritasına ilişkin detayların açıklanması bekleniyor. Olağanüstü genel kurul kararının akıbeti ve kulüp içi planlamalar, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Fenerbahçe liderlik için sahada! Tedesco'dan 11'de derbi önlemi
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe liderlik için sahada! Tedesco'dan 11'de derbi önlemi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler