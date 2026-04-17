Sadettin Saran, 2025'in eylül ayında Ali Koç'un yerine göreve geldi.

SARAN'DAN DEVAM MESAJI

Toplantı öncesinde Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları lansmanında konuşan Saran, görev süresiyle ilgili net ifadeler kullandı. Dernek Başkanı Fatih İnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda konuşan başkan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Saran, "Birlik beraberlik dedik, söyleyeceklerimiz olsa da sustuk. Şampiyon yapamazsak bırakacağımızı söyledik. Ancak biz ve ekibimiz 2027'ye kadar görevde kalmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.