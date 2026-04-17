Fenerbahçe'de camianın gündeminde yer alan Divan Kurulu Toplantısı öncesi yönetim cephesinden önemli açıklamalar geldi. Başkan Sadettin Saran'ın, daha önce duyurduğu olağanüstü genel kurul kararına ilişkin son durumu toplantıda paylaşması bekleniyor.
SARAN'DAN DEVAM MESAJI
Toplantı öncesinde Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları lansmanında konuşan Saran, görev süresiyle ilgili net ifadeler kullandı. Dernek Başkanı Fatih İnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda konuşan başkan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Saran, "Birlik beraberlik dedik, söyleyeceklerimiz olsa da sustuk. Şampiyon yapamazsak bırakacağımızı söyledik. Ancak biz ve ekibimiz 2027'ye kadar görevde kalmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.
GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNDE
Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetimin yol haritasına ilişkin detayların açıklanması bekleniyor. Olağanüstü genel kurul kararının akıbeti ve kulüp içi planlamalar, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacak.