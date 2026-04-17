CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe’den hakem atamasına itiraz

Fenerbahçe yönetimi, Rizespor maçı öncesi hakem atamasına tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe yöneticileri, Çaykur Rizespor maçına atanan hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin kart ortalamasının yüksek olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde görüşmeler yaptı.
  • Sarı-lacivertli kulüp yönetimi, Galatasaray derbisi öncesi 7 oyuncunun sarı kart sınırında olması nedeniyle hakem atamasını riskli bulduğunu iletti.
  • Fenerbahçe idarecileri, hafta başında Riva'da ve perşembe günü TFF binasında federasyon yetkilileriyle bir araya geldi.
  • Riva'daki görüşmelerde Rizespor maçının gözlemcisinin tarafsızlığına ilişkin çekinceler de federasyona iletildi.
  • Fenerbahçe yönetimi, kritik haftalara girilirken hakem atamalarıyla ilgili hassasiyetini ilgili kurumlara aktardı.

Fenerbahçeli yöneticiler, son hakem atamaları sonrası federasyon nezdinde temaslarını artırdı. İddialara göre sarı-lacivertli kurmaylar, hafta başında Riva'da yapılan görüşmenin ardından perşembe günü de Türkiye Futbol Federasyonu binasında yetkililerle bir araya geldi.

Fenerbahçe - Rizespor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
HAKEM ATAMASINA TEPKİ

Özellikle Çaykur Rizespor karşılaşmasına atanan Adnan Deniz Kayatepe ismi, yönetimin gündeminde yer aldı. Fenerbahçeli idarecilerin, kart ortalaması yüksek olduğu belirtilen hakemin kritik bir maça verilmesini eleştirdiği aktarıldı.

Derbi öncesinde 7 oyuncunun sarı kart sınırında bulunmasına dikkat çeken yöneticilerin, bu atamayı "riskli" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

RİVA'DA DİKKAT ÇEKEN GÜNDEM

Riva'da gerçekleştirilen görüşmelerde maçın gözlemcisi konusu da gündeme geldi. Fenerbahçe cephesinin, hakem performansını değerlendirecek gözlemcinin tarafsızlığına ilişkin çekincelerini federasyon yetkililerine ilettiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim, kritik haftalara girilirken hakem atamalarıyla ilgili hassasiyetini ilgili kurumlara aktardı.

