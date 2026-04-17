Fenerbahçeli yöneticiler, son hakem atamaları sonrası federasyon nezdinde temaslarını artırdı. İddialara göre sarı-lacivertli kurmaylar, hafta başında Riva'da yapılan görüşmenin ardından perşembe günü de Türkiye Futbol Federasyonu binasında yetkililerle bir araya geldi.
HAKEM ATAMASINA TEPKİ
Özellikle Çaykur Rizespor karşılaşmasına atanan Adnan Deniz Kayatepe ismi, yönetimin gündeminde yer aldı. Fenerbahçeli idarecilerin, kart ortalaması yüksek olduğu belirtilen hakemin kritik bir maça verilmesini eleştirdiği aktarıldı.
Derbi öncesinde 7 oyuncunun sarı kart sınırında bulunmasına dikkat çeken yöneticilerin, bu atamayı "riskli" olarak değerlendirdiği ifade edildi.
RİVA'DA DİKKAT ÇEKEN GÜNDEM
Riva'da gerçekleştirilen görüşmelerde maçın gözlemcisi konusu da gündeme geldi. Fenerbahçe cephesinin, hakem performansını değerlendirecek gözlemcinin tarafsızlığına ilişkin çekincelerini federasyon yetkililerine ilettiği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetim, kritik haftalara girilirken hakem atamalarıyla ilgili hassasiyetini ilgili kurumlara aktardı.