Fenerbahçe yönetimi, kritik haftalara girilirken hakem atamalarıyla ilgili hassasiyetini ilgili kurumlara aktardı.

Fenerbahçe idarecileri, hafta başında Riva'da ve perşembe günü TFF binasında federasyon yetkilileriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe yöneticileri, Çaykur Rizespor maçına atanan hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin kart ortalamasının yüksek olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde görüşmeler yaptı.

