Maç sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, Brezilyalı kaleciye tepki gösterdi. Tribünlerden yükselen ıslıklar, Kadıköy'de gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ederson, karşılaşmanın ardından soyunma odasının yolunu protestolar eşliğinde tuttu.
90+8'DE GELEN GOL DENGEYİ BOZDU
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında son anlarda kalesinde gördüğü golle iki puan bıraktı. 90+8. dakikada gelen gol, sarı-lacivertli ekip adına maçın en ağır kırılma anı oldu. Bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerdeki tepkinin dozu da hızla yükseldi.
Son dakikada gelen bu eşitlik golü, yalnızca skor tabelasını değil tribünlerin ruh halini de doğrudan etkiledi. Maçın son bölümünde kaybedilen avantaj, taraftarın öfkesini sahaya yansıttı.
TRİBÜNLERDEN EDERSON'A PROTESTO
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'u ıslıklarla protesto etti. Kadıköy'de yükselen tepki, maç sonu atmosferinin en çarpıcı görüntülerinden biri haline geldi.
Brezilyalı file bekçisi, bitiş düdüğünün ardından içeriye ıslıklar eşliğinde gitti. Böylece Rizespor karşılaşmasının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri de tribünlerin Ederson'a gösterdiği reaksiyon oldu.