Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 90+8. dakikada gol yiyerek iki puan kaybetti.

Fenerbahçeli taraftarlar, maç sonunda kaleci Ederson'u ıslıklarla protesto etti.

Brezilyalı kaleci Ederson, bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına ıslıklar eşliğinde gitti.

Son dakikada gelen eşitlik golü, Kadıköy'deki tribünlerin tepkisine neden oldu.

Maç sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, Brezilyalı kaleciye tepki gösterdi. Tribünlerden yükselen ıslıklar, Kadıköy'de gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Ederson, karşılaşmanın ardından soyunma odasının yolunu protestolar eşliğinde tuttu.

Ederson Fenerbahçe taraftarlarının hedefi haline geldi 90+8'DE GELEN GOL DENGEYİ BOZDU Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında son anlarda kalesinde gördüğü golle iki puan bıraktı. 90+8. dakikada gelen gol, sarı-lacivertli ekip adına maçın en ağır kırılma anı oldu. Bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerdeki tepkinin dozu da hızla yükseldi. Son dakikada gelen bu eşitlik golü, yalnızca skor tabelasını değil tribünlerin ruh halini de doğrudan etkiledi. Maçın son bölümünde kaybedilen avantaj, taraftarın öfkesini sahaya yansıttı.