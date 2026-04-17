Fenerbahçe'de Tedesco'yu yıkan an! Rizespor golü sonrası büyük şok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor karşısında uzatma anlarında gelen gol sonrası büyük yıkım yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de sahasında galibiyete uzanıp liderlik hesapları yaparken 90+8. dakikada gelen golle 2-2’ye yakalandı. Teknik direktör Domenico Tedesco yenilen gole inanamadı.

Fenerbahçe'de Tedesco'yu yıkan an! Rizespor golü sonrası büyük şok
  • Fenerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı maçta 90+8. dakikada Modibo Sagnan'ın golüyle 2-2 berabere kaldı.
  • Çaykur Rizespor'un beraberlik golü Ederson'un hatası sonrası geldi ve Fenerbahçe'nin galibiyet umutlarını son anda söndürdü.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son dakikada yenilen gol sonrası büyük şok yaşadı ve kenarda donup kaldı.
  • Tedesco golden sonra bir süre kimseyle konuşmadı, su alarak yedek kulübesine oturdu.
  • Teknik direktörün maç sonundaki şok hali ve sessizliği gecenin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

Çaykur Rizespor'un ikinci golü, Fenerbahçe cephesinde yalnızca skor tabelasını değil kenar yönetimin ruh halini de değiştirdi. Ederson'un hatası sonrası Modibo Sagnan'ın topu ağlara göndermesiyle birlikte Domenico Tedesco'nun yaşadığı büyük şok, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

90+8'DE GELEN GOL DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe, mücadelede son bölüme önde girerken uzatma dakikalarında yediği golle ağır bir darbe aldı. 90+8. dakikada gelen bu gol, sarı-lacivertli takımın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasına neden oldu.

Ev sahibi ekip, maç boyunca galibiyet hesabı yaparken son anda gelen eşitlik golü Kadıköy'de büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu kırılma anı, karşılaşmanın bütün havasını bir anda tersine çevirdi.

TEDESCO BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Çaykur Rizespor'un ikinci golünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco büyük bir sarsıntı yaşadı. Kenarda adeta donup kalan İtalyan çalıştırıcı, golden sonra bir süre kimseyle konuşmadı.

Yaşanan şokun ardından su alarak yedek kulübesine oturan Tedesco'nun görüntüsü dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın yüz ifadesi ve sessizliği, son dakikada kaybedilen iki puanın kulübede nasıl yankı bulduğunu açık biçimde ortaya koydu.

KİMSEYLE KONUŞMADI

Maçın en kritik anlarından birinin ardından Tedesco'nun çevresiyle iletişim kurmaması, geceye damga vuran detaylardan biri oldu. Uzun süre kendi içine kapanan Fenerbahçe Teknik Direktörü, büyük şokun etkisini hemen üzerinden atamadı.

Bir süre yalnız kalan Tedesco, daha sonra yedek kulübesinin yolunu tuttu. Bu görüntü, Fenerbahçe'nin sahasında yaşadığı puan kaybının teknik heyet üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

