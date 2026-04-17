Domenico Tedesco'nun takımı evinde 2 puan kaybetti

KİMSEYLE KONUŞMADI

Maçın en kritik anlarından birinin ardından Tedesco'nun çevresiyle iletişim kurmaması, geceye damga vuran detaylardan biri oldu. Uzun süre kendi içine kapanan Fenerbahçe Teknik Direktörü, büyük şokun etkisini hemen üzerinden atamadı.

Bir süre yalnız kalan Tedesco, daha sonra yedek kulübesinin yolunu tuttu. Bu görüntü, Fenerbahçe'nin sahasında yaşadığı puan kaybının teknik heyet üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.