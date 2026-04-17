Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bu an, maçın en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu. Fenerbahçeli oyuncuların itirazı sonrası gözler hakem kararına çevrilirken oyun durmadı ve karşılaşma kaldığı yerden sürdü.
KADIKÖY'DE KRİTİK AN
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, 29. dakikada rakip ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi. Elle oynama itirazı yapan ev sahibi takım, kararın kendi lehine çıkmasını istedi.
Ancak maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, pozisyon sonrası oyunu durdurmadı. Bu kararın ardından Fenerbahçe cephesinde kısa süreli yoğun tepki oluştu.