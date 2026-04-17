Fenerbahçe-Rizespor maçında tartışılan an! Penaltı itirazı geldi

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın 29. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı beklentisine girdi. Sarı-lacivertli takım, elle oynama gerekçesiyle itirazda bulundu ancak hakem Adnan Deniz Kayatepe oyunun devam etmesini istedi.

  • Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor maçının 29. dakikasında sarı-lacivertli takım ceza sahasında elle oynama nedeniyle penaltı bekledi.
  • Hakem Adnan Deniz Kayatepe, Fenerbahçe'nin penaltı itirazlarına rağmen oyunu durdurmadı ve maç devam etti.
  • Hakemin penaltı vermeme kararı Fenerbahçe cephesinde kısa süreli tepkiye neden oldu.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bu an, maçın en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu. Fenerbahçeli oyuncuların itirazı sonrası gözler hakem kararına çevrilirken oyun durmadı ve karşılaşma kaldığı yerden sürdü.

Adnan Deniz Kayatepe, Fenerbahçe'nin penaltı beklentisine karşılık vermedi

KADIKÖY'DE KRİTİK AN

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, 29. dakikada rakip ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi. Elle oynama itirazı yapan ev sahibi takım, kararın kendi lehine çıkmasını istedi.

Ancak maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, pozisyon sonrası oyunu durdurmadı. Bu kararın ardından Fenerbahçe cephesinde kısa süreli yoğun tepki oluştu.

