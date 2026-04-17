Fenerbahçe cephesi, yalnızca saha içi katkı değil, yıldız gücü ve marka etkisi yüksek bir hamle üzerinde duruyor. Bu nedenle Mahrez ismi, sarı-lacivertlilerin listesinde sıradan bir alternatif olmaktan çok daha güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Tecrübeli oyuncunun Avrupa'ya dönme isteği de transfer ihtimalini dikkat çeken başlıklardan biri haline getirdi.
KANAT TRANSFERİNDE MAHREZ SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin listesinde öne çıkan isimlerden biri Riyad Mahrez oldu. Sağ kanatta yıllarca üst düzey seviyede oynayan ve önemli başarıların parçası olan Cezayirli yıldız, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon planında dikkat çeken hedeflerden biri olarak öne çıktı.
Mahrez'in adının son günlerde daha güçlü biçimde konuşulması, transfer dosyasını hareketlendirdi. Fenerbahçe'nin kanat hattında hem kaliteyi hem de tecrübeyi aynı anda artırmak istemesi, bu tercihin temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.
AL-AHLI SONRASI AVRUPA İHTİMALİ
Riyad Mahrez, 2023 yazında 35 milyon euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olmuştu. Suudi Arabistan ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.
Bu tablo, Fenerbahçe açısından transfer denklemine yeni bir alan açıyor. Tecrübeli oyuncunun kariyerinin bu bölümünde yeniden Avrupa vitrinine çıkma düşüncesi, sarı-lacivertli kulübün elini güçlendirebilecek en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
YÖNETİM TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK
Fenerbahçe yönetimi, Riyad Mahrez transferinde yüksek profilli bir hamle yapma düşüncesiyle hareket ediyor. Saha içindeki katkısının yanı sıra yıldız oyuncunun kulübün marka değerine sağlayacağı etki de dosyanın önemini artırıyor.
İleri yaş faktörü ve olası sakatlık riskine rağmen sarı-lacivertli cephenin bu transferde geri adım atmak istemediği görülüyor. Yönetim, Mahrez gibi üst düzey tecrübeye sahip bir ismi kadroya katarak kanat rotasyonunda fark yaratmayı hedefliyor.
SARAN DEVREYE GİRDİ
Transfer dosyasında dikkat çeken detaylardan biri de Sadettin Saran'ın sürece doğrudan dahil olması oldu. Mahrez operasyonunda temasların daha güçlü zemine taşınması için önemli bir hareket alanı oluşturulduğu konuşuluyor.
Riyad Mahrez'in menajerinin ise birçok Avrupa kulübüyle temas halinde olduğu belirtiliyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin transfer yarışında hızlı ve etkili davranma zorunluluğunu daha da artırıyor.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KARARINI VERECEK
Riyad Mahrez'in geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası öncesinde netleştirmesi bekleniyor. Bu nedenle yaz transfer döneminde oyuncunun vereceği karar, yalnızca kulüp tercihi değil kariyer planlaması açısından da büyük önem taşıyor.
Al-Ahli cephesinin bonservis konusunda büyük bir direnç göstermesinin beklenmemesi, dosyanın ekonomik tarafında Fenerbahçe adına dikkat çekici bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Mahrez'in takımda kalması halinde ise önümüzdeki sezonun ardından sözleşme denkleminde yeni bir tablo oluşacak.