Mahrez'in geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası öncesinde vereceği ve Al-Ahli'nin bonservis konusunda büyük direnç göstermeyeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Sadettin Saran, Mahrez transferi için doğrudan sürece dahil oldu.

Mahrez, 2023 yazında 35 milyon euro karşılığında Al-Ahli'ye transfer olmuş olup 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe cephesi, yalnızca saha içi katkı değil, yıldız gücü ve marka etkisi yüksek bir hamle üzerinde duruyor. Bu nedenle Mahrez ismi, sarı-lacivertlilerin listesinde sıradan bir alternatif olmaktan çok daha güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Tecrübeli oyuncunun Avrupa'ya dönme isteği de transfer ihtimalini dikkat çeken başlıklardan biri haline getirdi.

Riyad Mahrez'in Fenerbahçe'nin listesinde olduğu öğrenildi

KANAT TRANSFERİNDE MAHREZ SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin listesinde öne çıkan isimlerden biri Riyad Mahrez oldu. Sağ kanatta yıllarca üst düzey seviyede oynayan ve önemli başarıların parçası olan Cezayirli yıldız, sarı-lacivertli kulübün yeni sezon planında dikkat çeken hedeflerden biri olarak öne çıktı.

Mahrez'in adının son günlerde daha güçlü biçimde konuşulması, transfer dosyasını hareketlendirdi. Fenerbahçe'nin kanat hattında hem kaliteyi hem de tecrübeyi aynı anda artırmak istemesi, bu tercihin temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.