Fenerbahçe'de tek hedef maç fazlasıyla liderliğe oturmak

ASENSIO RİZESPOR MAÇI KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de maç öncesi Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığı devam eden İspanyol yıldız, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı.

Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememiş ve karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Derbide yaşanan bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun tedavi süreci yakından takip edilirken, Rizespor maçı kadrosunda da yer almaması dikkat çekti.

KADIKÖY'DE AÇIK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 lig maçında rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmaların 18'ini kazandı. Üç mücadele beraberlikle tamamlanırken Çaykur Rizespor deplasmanda 2 kez galibiyete uzandı.

Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe 53 gol attı. Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertli ekibin filelerini 20 kez havalandırdı. Bu tablo, iç saha dengesinde ev sahibi ekibin ne kadar önde olduğunu ortaya koydu.