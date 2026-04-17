Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 48. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, ikili rekabette kurduğu üstünlüğü sürdürmeyi hedeflerken Galatasaray derbisi öncesi kart sınırındaki 7 isim de mücadeleye ayrı bir önem kazandırdı.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Ali Sowe
ASENSIO RİZESPOR MAÇI KADROSUNDA YOK
Fenerbahçe'de maç öncesi Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığı devam eden İspanyol yıldız, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı.
Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememiş ve karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Derbide yaşanan bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun tedavi süreci yakından takip edilirken, Rizespor maçı kadrosunda da yer almaması dikkat çekti.
KADIKÖY'DE AÇIK ÜSTÜNLÜK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 lig maçında rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmaların 18'ini kazandı. Üç mücadele beraberlikle tamamlanırken Çaykur Rizespor deplasmanda 2 kez galibiyete uzandı.
Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe 53 gol attı. Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertli ekibin filelerini 20 kez havalandırdı. Bu tablo, iç saha dengesinde ev sahibi ekibin ne kadar önde olduğunu ortaya koydu.
SON 16 MAÇTA BERABERLİK YOK
İki takım arasında ligde oynanan son 16 karşılaşmada beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe bu periyotta 15 galibiyet alırken Çaykur Rizespor yalnızca 1 kez kazanabildi. Sarı-lacivertliler söz konusu süreçte 51 gol üretirken Karadeniz temsilcisi 16 gol kaydetti.
Rekabetteki son beraberlik 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynanan mücadelede yaşandı. Son yıllardaki tablo, Fenerbahçe'nin eşleşmede kurduğu üstünlüğün daha da belirgin hale geldiğini gösterdi.
TEKRAR EDİLEN MAÇ TARİHE GEÇTİ
İki takım arasında 2003-2004 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma, lig tarihinin dikkat çeken olayları arasında yer aldı. 8 Kasım 2003 tarihinde 1-1 sona eren maçta hakem Ali Aydın, ikinci sarı kartını gösterdiği Çaykur Rizesporlu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartını çıkarmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, bu gelişmenin ardından kural hatası gerekçesiyle maçın tekrar edilmesine karar verdi. Yeniden oynanan mücadelede Fenerbahçe, 18 Ocak 2004'te rakibini 4-1 mağlup etti.
EN FARKLI SKORLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda aldığı 6-0'lık sonuçlarla elde etti. Sarı-lacivertliler, rekabette skor üstünlüğünü birçok kez net biçimde sahaya yansıttı.
Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı maçı 3-0 kazanarak aldı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır durumda olmayan Edson Alvarez, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu gelişme, orta saha rotasyonunda teknik heyetin elini kısmen rahatlatacak.
DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyememesi gündeme gelecek.
Bu nedenle Fenerbahçe açısından Çaykur Rizespor karşılaşması yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda derbi planlamasını doğrudan etkileyebilecek kritik bir sınav niteliği taşıyor.