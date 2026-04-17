Fenerbahçe Teknik Direktörü, derbi maçların her zaman pozitif olduğunu ve bu tür maçları oynamayı sevdiğini dile getirdi.

Tedesco, Galatasaray derbisi öncesinde önceliğin kupa maçında olduğunu ve tüm odağın o maçta olması gerektiğini vurguladı.

Tedesco, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarının ardından üçüncü kez son dakikalarda puan kaybettiğini ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Rizespor maçında son dakikada gelen beraberliğin inanılmaz olduğunu ve kabul edilmesi zor bir durum yarattığını belirtti.

Tedesco, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rizespor'un son 7 maçta 5 galibiyetleri vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor'a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco'nun takımı sahadan 2 puan kaybıyla ayrıldı

"BİRAZ ÇILGINCA AMA BU DA OYUNUN BİR PARÇASI"

İtalyan teknik adam, "Yolumuza devam edebilmek için o odağa tekrar ihtiyacımız var. İlk defa son dakikalarda puan kaybetmiyoruz. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da oldu. Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası." sözleriyle yaşanan tabloyu değerlendirdi.

GALATASARAY DERBİSİNDEN ÖNCE KUPA VURGUSU

Tedesco, "Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bugünkü sonuçtan dolayı." dedi.