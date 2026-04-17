Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında perde açılıyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren ve ezeli rakibiyle gelecek pazar akşamı karşılaşacak olan Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak hem 3 puan sevinci yaşamak hem de derbiye moralli gitmek amacında. Saat 20.00'de başlayan ve Bein Sports 1'den yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI
  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
  • Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde oynayamayacak.
  • Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 47 lig maçında sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken Karadeniz ekibi 7 kez kazandı.
  • Sakatlığı bulunan Marco Asensio ile Edson Alvarez maçta forma giyemeyecek.
  • İki takım arasında ligde oynanan son 16 karşılaşmada beraberlik çıkmadı ve Fenerbahçe bu periyotta 15 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 48. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, ikili rekabette kurduğu üstünlüğü sürdürmeyi hedeflerken Galatasaray derbisi öncesi kart sınırındaki 7 isim de mücadeleye ayrı bir önem kazandırdı.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor | CANLI-2

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Ali Sowe

ASENSIO RİZESPOR MAÇI KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de maç öncesi Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Sakatlığı devam eden İspanyol yıldız, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı.

Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememiş ve karşılaşmayı tamamlayamamıştı. Derbide yaşanan bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun tedavi süreci yakından takip edilirken, Rizespor maçı kadrosunda da yer almaması dikkat çekti.

KADIKÖY'DE AÇIK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 lig maçında rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmaların 18'ini kazandı. Üç mücadele beraberlikle tamamlanırken Çaykur Rizespor deplasmanda 2 kez galibiyete uzandı.

Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe 53 gol attı. Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertli ekibin filelerini 20 kez havalandırdı. Bu tablo, iç saha dengesinde ev sahibi ekibin ne kadar önde olduğunu ortaya koydu.

SON 16 MAÇTA BERABERLİK YOK

İki takım arasında ligde oynanan son 16 karşılaşmada beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe bu periyotta 15 galibiyet alırken Çaykur Rizespor yalnızca 1 kez kazanabildi. Sarı-lacivertliler söz konusu süreçte 51 gol üretirken Karadeniz temsilcisi 16 gol kaydetti.

Rekabetteki son beraberlik 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynanan mücadelede yaşandı. Son yıllardaki tablo, Fenerbahçe'nin eşleşmede kurduğu üstünlüğün daha da belirgin hale geldiğini gösterdi.

TEKRAR EDİLEN MAÇ TARİHE GEÇTİ

İki takım arasında 2003-2004 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma, lig tarihinin dikkat çeken olayları arasında yer aldı. 8 Kasım 2003 tarihinde 1-1 sona eren maçta hakem Ali Aydın, ikinci sarı kartını gösterdiği Çaykur Rizesporlu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartını çıkarmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu gelişmenin ardından kural hatası gerekçesiyle maçın tekrar edilmesine karar verdi. Yeniden oynanan mücadelede Fenerbahçe, 18 Ocak 2004'te rakibini 4-1 mağlup etti.

EN FARKLI SKORLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda İstanbul'da ve 2021-22 sezonunda deplasmanda aldığı 6-0'lık sonuçlarla elde etti. Sarı-lacivertliler, rekabette skor üstünlüğünü birçok kez net biçimde sahaya yansıttı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı maçı 3-0 kazanarak aldı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır durumda olmayan Edson Alvarez, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu gelişme, orta saha rotasyonunda teknik heyetin elini kısmen rahatlatacak.

DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyememesi gündeme gelecek.

Bu nedenle Fenerbahçe açısından Çaykur Rizespor karşılaşması yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda derbi planlamasını doğrudan etkileyebilecek kritik bir sınav niteliği taşıyor.

