Al-Hilal, Şubat ayında Karim Benzema'nın gelişi sonrası yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Nunez'i Suudi Pro Lig kadrosundan çıkardı.

Al-Hilal, 13 Nisan'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite son 16 turunda Al Sadd'a penaltılarla elenerek kupadan veda etti.

Darwin Nunez, kış transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde gündemine aldığı Darwin Nunez için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında ilgilendiği Uruguaylı golcünün, yaz transfer dönemi öncesi Avrupa'ya dönüş seçeneğini yeniden değerlendirmeye başladığı öne sürüldü. Nunez'in sarı lacivertliler dahil daha önce kendisiyle temasa geçen kulüplerle yeniden görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe sezon sonunda bir golcü transferi yapmak istiyor FENERBAHÇE İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE Darwin Nunez'in, ara transfer döneminde kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında bulunan Fenerbahçe'ye de "yeniden görüşebiliriz" mesajı verdiği öne sürüldü. Ancak bu aşamada oyuncudan, kulübünden ya da Fenerbahçe cephesinden yapılmış resmi bir doğrulama bulunmuyor.