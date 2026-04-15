Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde, bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde görev almaları mümkün olmayacak.



TEDESCO'DAN NET UYARI

Teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda disiplin vurgusu yaptı. Tedesco'nun, "Biz kolay kart görüyoruz. Hakeme itirazlarda daha dikkatli olmalıyız. Cezalı duruma düşen olursa çözüm buluruz ancak derbiyi de düşünerek hareket edin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasının ardından ligde bir sonraki hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu nedenle kart sınırındaki oyuncuların durumu, kadro planlaması açısından doğrudan önem taşıyor.