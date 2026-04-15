Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında puan farkının 2'ye inmesiyle birlikte hücum hattının üretimi öne çıktı. Sezon boyunca skor yükünü çeken dört oyuncunun ortaya koyduğu istatistikler, takımın hücum gücünü belirleyen ana unsur haline geldi.
64 GOLLÜK KATKI
Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, bu sezon toplamda 64 gole doğrudan katkı sağladı. Asensio 11 gol ve 12 asistle 23, Talisca 15 gol ve 4 asistle 19, Nene 9 gol ve 3 asistle 12, Kerem Aktürkoğlu ise 5 gol ve 5 asistle 10 skor katkısına ulaştı.
2013-14 SEZONU REFERANSI
Fenerbahçe'nin son lig şampiyonluğunu kazandığı 2013-14 sezonunda hücum hattı toplam 70 gole katkı vermişti. Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'dan oluşan dörtlü, sezon boyunca takımın skor üretiminin büyük bölümünü üstlenmişti.
Mevcut sezon itibarıyla 64 gole ulaşan Fenerbahçe hücum hattı, 2013-14 sezonundaki 70 gollük katkıya 6 gol mesafede bulunuyor.