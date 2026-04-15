Fenerbahçe'nin hücum 4'lüsü 64 gole etki etti.

Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, bu sezon toplamda 64 gole doğrudan katkı sağladı. Asensio 11 gol ve 12 asistle 23, Talisca 15 gol ve 4 asistle 19, Nene 9 gol ve 3 asistle 12, Kerem Aktürkoğlu ise 5 gol ve 5 asistle 10 skor katkısına ulaştı.