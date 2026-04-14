Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte kart sınırındaki oyuncular teknik heyetin gündeminde yer alıyor.

Fenerbahçe'de Anthony Musaba, Archie Brown, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Nelson Semedo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların Rizespor karşısında kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta oynanacak derbide görev almaları mümkün olmayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmesi halinde bitime 3 hafta kala lider olabilir.

TEKNİK HEYETTEN UYARI

Teknik ekip, karşılaşma öncesinde oyuncularla yapılacak toplantıda kart riski konusunda bilgilendirme yapacak. Özellikle derbi öncesi kadro planlamasını etkileyecek bu durum nedeniyle futbolcuların oyun içi disiplinine dikkat edilmesi istenecek.

Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasının ardından 31. haftada Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu nedenle kart sınırındaki oyuncuların durumu, derbi kadrosu açısından doğrudan önem taşıyor.