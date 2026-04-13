Talisca kararını verdi: Fenerbahçe’de kalıyor

Bu sezon 23 gol ve 5 asistle 28 gole doğrudan katkı sağlayan Anderson Talisca, Brezilya’dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe’de kalma kararı aldı. Yıldız oyuncu, sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak istediğini iletti.

Talisca kararını verdi: Fenerbahçe’de kalıyor
  • Anderson Talisca, Flamengo ve Corinthians'tan gelen transfer tekliflerini reddederek Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.
  • Brezilyalı futbolcu, menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de kalma isteğini yönetime iletti.
  • Talisca'nın Haziran 2028'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
  • Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası 10 numara pozisyonunda görev alan Talisca, bu sezon 40 maçta 23 gol ve 5 asist kaydetti.
  • 32 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası alıyor.

Kayserispor maçında attığı iki golle performansını sürdüren Anderson Talisca'nın geleceğine ilişkin belirsizlik ortadan kalktı. Sezon boyunca gösterdiği yüksek skor katkısıyla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, ülkesinden gelen transfer tekliflerine rağmen kariyer planını netleştirdi.

Talisca Kayserispor maçında 2 golle yıldızlaştı.
BREZİLYA'DAN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Flamengo ve Corinthians'ın ara transfer döneminde yaptığı teklifleri geri çeviren 32 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon için de aynı tutumu sürdürüyor. Talisca'nın menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de kalma isteğini açık şekilde dile getirdiği aktarıldı.

Talisca menajerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyledi.
SÖZLEŞME VE ROLÜ NET

Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Talisca, takımda kalma kararını yönetime iletti. Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası 10 numara pozisyonunda görev alan oyuncu, bu rolde forma giymeye devam ediyor. Teknik heyet, Asensio'nun yokluğunda Talisca'yı aynı pozisyonda değerlendirmeyi sürdürüyor.

Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro kazanıyor. Sözleşme kapsamında 2.5 milyon euro imza parası alan Talisca, bu sezon 40 maçta 23 gol ve 5 asistlik katkı üretti.

Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim: Jhon Lucumi
