Kayserispor maçında attığı iki golle performansını sürdüren Anderson Talisca'nın geleceğine ilişkin belirsizlik ortadan kalktı. Sezon boyunca gösterdiği yüksek skor katkısıyla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, ülkesinden gelen transfer tekliflerine rağmen kariyer planını netleştirdi.

Flamengo ve Corinthians'ın ara transfer döneminde yaptığı teklifleri geri çeviren 32 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon için de aynı tutumu sürdürüyor. Talisca'nın menajeriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'de kalma isteğini açık şekilde dile getirdiği aktarıldı.

SÖZLEŞME VE ROLÜ NET

Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Talisca, takımda kalma kararını yönetime iletti. Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası 10 numara pozisyonunda görev alan oyuncu, bu rolde forma giymeye devam ediyor. Teknik heyet, Asensio'nun yokluğunda Talisca'yı aynı pozisyonda değerlendirmeyi sürdürüyor.

Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro kazanıyor. Sözleşme kapsamında 2.5 milyon euro imza parası alan Talisca, bu sezon 40 maçta 23 gol ve 5 asistlik katkı üretti.