Sarı-lacivertli takım, Makarov'un müdahalesinin ardından hakeme yoğun şekilde itiraz etti. Fenerbahçe cephesi, pozisyonun kırmızı kartla değerlendirilmesini istedi.
HAKEM KARARINI SARI KARTTAN YANA KULLANDI
Karşılaşmanın hakemi, yaşanan pozisyonun ardından Makarov'a sarı kart gösterdi. Bu karar sonrası saha içindeki tansiyon kısa süreli yükseldi.
EDERSON VE FRED DE KART GÖRDÜ
Pozisyonun devamında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yoğun itirazların ardından Fenerbahçe'de Ederson ile Fred sarı kart gören isimler oldu.