Fenerbahçe'den Ederson ve Fred itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Sarı-lacivertli takım, Makarov'un müdahalesinin ardından hakeme yoğun şekilde itiraz etti. Fenerbahçe cephesi, pozisyonun kırmızı kartla değerlendirilmesini istedi.

Karşılaşmanın hakemi, yaşanan pozisyonun ardından Makarov'a sarı kart gösterdi. Bu karar sonrası saha içindeki tansiyon kısa süreli yükseldi.

Matteo Guendouzi maça devam edebildi

EDERSON VE FRED DE KART GÖRDÜ

Pozisyonun devamında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yoğun itirazların ardından Fenerbahçe'de Ederson ile Fred sarı kart gören isimler oldu.