Fenerbahçe, Kayseri'de Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov
FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif
31 GALİBİYETİ VAR
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ligde 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 63 puan toplarken zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.
İki takım, Süper Lig tarihinde 50. kez karşılaşacak. Geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 31 galibiyet aldı. 10 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 114 gol atarken kalesinde 55 gol gördü.
FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı son 12 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip bu süreçte 10 galibiyet elde ederken 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor'un rakibi karşısındaki son lig galibiyeti 3 Kasım 2019'da geldi.
KAYSERİ'DE 25'İNCİ SINAV
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. lig mücadelesine çıkacak. Daha önce burada oynanan 24 maçta sarı-lacivertliler 12 galibiyet elde etti. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, 6 mücadeleyi de ev sahibi ekip kazandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 43 gol atarken, Kayserispor 25 kez fileleri havalandırdı.
REKABETTE GOLLÜ MAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR
İki takım arasındaki son karşılaşmalar yüksek skorlara sahne oldu. Ligde oynanan son 5 maçta toplam 30 gol atıldı. Fenerbahçe bu mücadelelerin 4'ünü kazandı. Son dönemdeki skorlar, rekabette hücum gücünün ön plana çıktığını gösterdi.
TARİHE GEÇEN SONUÇLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden bazılarını Kayserispor karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, rakibini 7-0 ve 8-1'lik skorlarla mağlup ederek dikkat çeken sonuçlara imza attı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan ve 8 golün çıktığı mücadele de rekabetin en çok konuşulan maçlarından biri oldu.
ASENSIO VE ALVAREZ YOK
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Derbide sakatlanan Marco Asensio ile bireysel çalışmalarını sürdüren Edson Alvarez, kadroda yer almayacak. Teknik heyet, bu eksiklere rağmen deplasmandan galibiyetle dönmenin hesabını yapıyor.
8 OYUNCU KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.