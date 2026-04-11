Kerem Aktürkoğlu. (Fotoğraf Anadolu Ajansı'na aittir.)

İtalyan teknik adamın öğrencilerine, "Kafanızı kaldırın ve etrafınıza bakın önce. Derin bir nefes alın. Bu noktaya kadar derbi kaybetmeden geldik. Galatasaray bizimle oynayacağı maç dışında puan kaybedecektir. Eğer 6'da 6 yaparsak şampiyonuz" ifadelerini kullandığı belirtildi... Bu sözler, takım içinde inancı daha da artırırken, Sarı-Lacivertli futbolcuların sahaya daha büyük bir özgüvenle çıkmasına neden oldu. Teknik heyet, kalan maçlarda hem fiziksel hem de mental dayanıklılığı en üst seviyede tutmayı hedefliyor.