Tedesco'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk mesajı: 6'da 6 yaparsak şampiyonuz

Tedesco, şampiyonluk yarışında oyuncularına net mesaj verdi. G.Saray’ın puan kaybedeceğine inanan İtalyan hoca, “6’da 6 yaparsak şampiyonuz” diyerek Sarı-Lacivertli ekibi zirveye kilitledi

Tedesco'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk mesajı: 6'da 6 yaparsak şampiyonuz

Şampiyonluk yarışının son düzlüğüne girilirken Fenerbahçe, kalan 6 maçta maksimum puanı hedefliyor. Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularını mental ve taktik anlamda en üst seviyeye çıkarmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda futbolcuların yüksek motivasyonu dikkat çekerken, takımın adeta "hırs küpü"ne döndüğü gözlemleniyor. Kritik haftalara girilirken hata payını sıfıra indirmek isteyen Tedesco'nun, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda net mesajlar verdiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu. (Fotoğraf Anadolu Ajansı'na aittir.)

İtalyan teknik adamın öğrencilerine, "Kafanızı kaldırın ve etrafınıza bakın önce. Derin bir nefes alın. Bu noktaya kadar derbi kaybetmeden geldik. Galatasaray bizimle oynayacağı maç dışında puan kaybedecektir. Eğer 6'da 6 yaparsak şampiyonuz" ifadelerini kullandığı belirtildi... Bu sözler, takım içinde inancı daha da artırırken, Sarı-Lacivertli futbolcuların sahaya daha büyük bir özgüvenle çıkmasına neden oldu. Teknik heyet, kalan maçlarda hem fiziksel hem de mental dayanıklılığı en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

