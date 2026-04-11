İki takım arasındaki son karşılaşmalar yüksek skorlara sahne oldu. Ligde oynanan son 5 maçta toplam 30 gol atıldı. Fenerbahçe bu mücadelelerin 4'ünü kazandı. Son dönemdeki skorlar, rekabette hücum gücünün ön plana çıktığını gösterdi.

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. lig mücadelesine çıkacak. Daha önce burada oynanan 24 maçta sarı-lacivertliler 12 galibiyet elde etti. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, 6 mücadeleyi de ev sahibi ekip kazandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 43 gol atarken, Kayserispor 25 kez fileleri havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu bir kez daha gol sevinci yaşamak istiyor

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden bazılarını Kayserispor karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, rakibini 7-0 ve 8-1'lik skorlarla mağlup ederek dikkat çeken sonuçlara imza attı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan ve 8 golün çıktığı mücadele de rekabetin en çok konuşulan maçlarından biri oldu.

ASENSIO VE ALVAREZ YOK

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Derbide sakatlanan Marco Asensio ile bireysel çalışmalarını sürdüren Edson Alvarez, kadroda yer almayacak. Teknik heyet, bu eksiklere rağmen deplasmandan galibiyetle dönmenin hesabını yapıyor.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.