Asensio'da korkutan şüphe: Dizindeki ödem nedeniyle yeni MR çekilecek

2 hafta sahalardan uzak kalacak Marco Asensio’nun, yeniden MR’ının çekileceği belirtildi. Duruma göre, sakatlık süresinin uzama ihtimalinin olduğu öne sürülüyor...

Asensio'da korkutan şüphe: Dizindeki ödem nedeniyle yeni MR çekilecek

Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun durumu ile ilgili flaş detaylar mevcut...

Asensio. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Alınan bilgilere göre, İspanyol yıldızın hala dizinde ödem olduğu gelen bilgiler arasında. Daha önce ameliyat geçirdiği dizinden yeniden problem yaşaması, teknik heyet ve sağlık ekibinin temkinli davranmasına neden oldu. Oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ve risk alınmak istenmediği ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun netleşmesi için bir MR görüntüsünün daha çekileceği belirtildi.

İlk bulgulara göre yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Asensio'nun, çekilecek yeni MR sonrası bu sürenin uzama ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı.

