Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Janvier, Ruan, Efecan, Hwang, Güven.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Felipe.
İKİNCİ YARIDA COŞTU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken deplasmandaki başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında 28 puan toplayan Trabzonspor, bu alanda öne çıkan takımlar arasında yer aldı. Bordo-mavili ekip, Alanyaspor deplasmanını da kayıpsız geçerek hem serisini devam ettirmeyi hem de üst sıralardaki takibini sürdürmeyi hedefliyor.
LİGDE 7 MAÇLIK SERİ HEDEFİ
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, bu süreçte Gaziantep FK'yı 2-1, Fatih Karagümrük ile Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ile Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı ise 2-1 mağlup etti.
Karadeniz ekibi, Alanyaspor karşısında da kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Bordo-mavililer, bu sonuçla son haftalardaki yükselişini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyor.
DEPLASMANDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 4 lig maçını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Bordo-mavili takım, bu sezon deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı.
Karadeniz temsilcisi, iç sahada ise 14 maçta 31 puan elde etti. Böylece Trabzonspor, bu sezon dış sahada iç sahadan 1 puan daha fazla toplamış oldu.
5 SEZON SONRA YENİ EŞİK
Trabzonspor, Alanyaspor karşısında galip gelmesi halinde deplasmanda üst üste 5'inci galibiyetini alacak. Bordo-mavililer, dış sahada 5 maçlık galibiyet serisini en son 23 Ocak ile 4 Mart 2021 tarihleri arasında yakalamıştı.
Bu sezon Samsunspor'u 3-0, Gaziantep FK'yı 2-1, Kayserispor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Alanyaspor engelini de aşarak dış sahadaki etkili grafiğini sürdürmek istiyor.
106 GÜNDÜR DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Trabzonspor, ligde son deplasman yenilgisini 106 gün önce Gençlerbirliği karşısında aldı. İlk yarının son haftasında gelen bu mağlubiyetin ardından bordo-mavililer, dış sahadaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Karadeniz ekibi, Alanyaspor deplasmanında da yenilmezlik serisini koruyarak kritik haftayı üç puanla geçmenin hesabını yapıyor.
ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde 28 haftada 63 puan toplayan Trabzonspor, üst sıralardaki yarışın içinde yer alıyor. Bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor karşısında alacağı olası galibiyetle hem puanını artırmayı hem de zirve yarışında hata yapmamayı amaçlıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, Alanya deplasmanında da bu çıkışını devam ettirmek istiyor.