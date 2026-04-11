Karadeniz ekibi, Alanyaspor karşısında da kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Bordo-mavililer, bu sonuçla son haftalardaki yükselişini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, bu süreçte Gaziantep FK'yı 2-1, Fatih Karagümrük ile Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ile Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı ise 2-1 mağlup etti.

Tim Jabol-Folcarelli, Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki en önemli kozlarından biri

Oleksandr Zubkov kanattaki performansıyla takımına katkı sağlamak amacında

DEPLASMANDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 4 lig maçını kazanarak önemli bir seri yakaladı. Bordo-mavili takım, bu sezon deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı.

Karadeniz temsilcisi, iç sahada ise 14 maçta 31 puan elde etti. Böylece Trabzonspor, bu sezon dış sahada iç sahadan 1 puan daha fazla toplamış oldu.

5 SEZON SONRA YENİ EŞİK

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında galip gelmesi halinde deplasmanda üst üste 5'inci galibiyetini alacak. Bordo-mavililer, dış sahada 5 maçlık galibiyet serisini en son 23 Ocak ile 4 Mart 2021 tarihleri arasında yakalamıştı.

Bu sezon Samsunspor'u 3-0, Gaziantep FK'yı 2-1, Kayserispor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Alanyaspor engelini de aşarak dış sahadaki etkili grafiğini sürdürmek istiyor.