Futbol endüstrisinin çok büyüdüğünü vurgulayan Ertan Torunoğulları, İngiltere dışında birçok ligde maaş ve bonservis bedellerinde düşüş eğilimi yaşandığını ifade etti. Kulüplerin ekstra gelir yaratmakta zorlandığını belirten Torunoğulları, bu nedenle yüksek ücretlerin sürdürülebilir olmadığını kaydetti.
TÜRK FUTBOLU İÇİN MAAŞ UYARISI
Torunoğulları, Türkiye'de özellikle büyük kulüplerin ödediği maaşların Avrupa'daki birçok kulübün üzerinde olduğunu dile getirdi. Maaş kotasının gündeme alınması gerektiğini vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, gerekli adımlar atılmazsa önümüzdeki yıllarda kulüplerin bu yükü taşımakta zorlanacağını söyledi.
"ALIN DEMEKLE OLMUYOR"
Transfer süreçlerinin yalnızca oyuncu istemekle yürümediğini belirten Torunoğulları, Türkiye'ye gelen futbolcuların maaş beklentilerinin ciddi biçimde yükseldiğini anlattı. Avrupa'da daha düşük ücretlere oynayan isimlerin Türkiye'de çok daha yüksek rakamlar talep ettiğini söyleyen Torunoğulları, kulüplerin ortak ve kararlı bir politika belirlemesi gerektiğini ifade etti.
KULÜPLER BİRLİĞİ GÜNDEMİNE TAŞINACAK
Bu konunun Kulüpler Birliği'nde de ele alınması gerektiğini belirten Ertan Torunoğulları, önümüzdeki toplantılarda maaş politikası başlığını gündeme getireceklerini söyledi. Yüksek maaşlı oyuncuların satış sürecinde de kulüpleri zorladığını vurgulayan Torunoğulları, maaş düzenlemesinin Türk futbolu adına önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.
GOLCÜ TRANSFERİ
Fenerbahçe ve yönetimlerinin transfer planlamasına yönelik konuşan Ertan Torunoğulları, "Çok uzun düşünüyorum. Bizden önce de birçok yönetici arkadaşımız geldi, bizden sonra da gelecek. Transfer çalışmalarımı hiçbir zaman bitmez Fenerbahçe'de. Bizim de planlamamız var. Görüştüğümüz oyuncular da var. Mayısta değerlendirip, inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmek istiyoruz." yanıtını verdi.