Sarı-Lacivertli yönetim, sezon tamamlanmadan transfer stratejisini oluşturmak adına önemli adımlar atarken, kulüp içindeki bazı belirsizlikler dikkat çekiyor. Başkan Sadettin Saran öncülüğünde yürütülen süreçte, Teknik Direktör Domenico Tedesc o ve Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte transfer yapılacak bölgeler büyük ölçüde belirlendi.

Bu bölgeler santrfor, sol stoper ve sol bek. Özek'in bu doğrultuda kapsamlı bir transfer listesi hazırladığı öğrenildi. Ancak kulüp içinde dikkat çeken bir belirsizlik söz konusu. Teknik heyet ve sportif yapılanmanın geleceği henüz netleşmiş değil.

Tedesco.

Özellikle Tedesco ve Özek'in görevlerine devam edip etmeyeceği, sezon sonuna kadar alınacak sonuçlara bağlı olacak. Bu durum, yapılacak transferlerin planlanmasında da soru işaretleri yaratıyor. Yönetimin bir yandan kadro yapılanması için harekete geçmesi, diğer yandan teknik kadronun geleceğinin belirsiz olması camiada kafa karışıklığına neden olmuş durumda.

Sarı-Lacivertliler'de gözler hem sahadaki performansa hem de yönetimin alacağı kritik kararlara çevrilmiş durumda.