Fenerbahçe'de transfer planlaması başladı: Tedesco ve Özek'in geleceği belirsiz

Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon planlamasına Tedesco ve Devin Özek’le beraber başladı. Santrfor, sol stoper ve sol bek pozisyonu için Özek’in belirlediği listeler üzerinden görüşmeler yapılıyor. Ama bu ikilinin yeni sezonda olup olmayacağı kesinlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması için çalışmalar erken başladı.

Sarı-Lacivertli yönetim, sezon tamamlanmadan transfer stratejisini oluşturmak adına önemli adımlar atarken, kulüp içindeki bazı belirsizlikler dikkat çekiyor. Başkan Sadettin Saran öncülüğünde yürütülen süreçte, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte transfer yapılacak bölgeler büyük ölçüde belirlendi.

Bu bölgeler santrfor, sol stoper ve sol bek. Özek'in bu doğrultuda kapsamlı bir transfer listesi hazırladığı öğrenildi. Ancak kulüp içinde dikkat çeken bir belirsizlik söz konusu. Teknik heyet ve sportif yapılanmanın geleceği henüz netleşmiş değil.

Özellikle Tedesco ve Özek'in görevlerine devam edip etmeyeceği, sezon sonuna kadar alınacak sonuçlara bağlı olacak. Bu durum, yapılacak transferlerin planlanmasında da soru işaretleri yaratıyor. Yönetimin bir yandan kadro yapılanması için harekete geçmesi, diğer yandan teknik kadronun geleceğinin belirsiz olması camiada kafa karışıklığına neden olmuş durumda.

Sarı-Lacivertliler'de gözler hem sahadaki performansa hem de yönetimin alacağı kritik kararlara çevrilmiş durumda.

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe itirafı! "Kulübüm izin vermedi"
SONRAKİ HABER

Muriqi'den Fenerbahçe itirafı!

 Fenerbahçe'de Asensio'nun yerine Fred! Kayserispor maçında yeni maestro Brezilyalı yıldız
ÖNCEKİ HABER

Yeni Maestro Fred

