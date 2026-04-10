İspanyol yıldızın yokluğu sonrası Kayserispor maçında hücumu yönlendirecek isim belli oldu... Asensio'nun yokluğu, Sarı-Lacivertli ekibin oyun kurulumunda önemli bir boşluk oluştururken, teknik direktörün Kayserispor maçında farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.

Sarı- Lacivertli takımın hücum organizasyonlarını yönlendirecek ismin ise sezon sonunda ayrılığı gündemde olan Fred olacağı belirtildi. Orta sahadan daha ileri bir rolde değerlendirilecek olan Brezilyalı oyuncunun, oyunun temposunu belirleyen kilit isim olması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'a karşı Anderson Talisca'nın Fred'in önünde forvet oynayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor...

Fransız genç golcü Sidiki Cherif, maçta yedek bekleyecek.